Space Invaders nella vita reale è il gioco dell'estate (e non solo): ecco come giocarci?

Chi non ha mai giocato a Space Invaders? Difendere il pianeta dall'invasione degli alieni è diventato un must negli anni '80 e chiunque cercava di difendere la Terra da un'invasione nemica. Ora, a distanza di 45 anni, Google ha annunciato assieme a Square Enix e TAITO l'arrivo di Space Invaders: World Defense ossia la versione a Realtà Aumentata del gioco riconosciuto come serie più longeva di sempre.

Una novità che di certo farà molto parlare di sé soprattutto per il fatto che il nuovo Space Invaders incorpora l’API Streetscape Geometry, una nuova funzionalità dell’API ARCore Geospatial di Google e la più recente tecnologia di realtà aumentata (AR) su Google Play e App Store. Questo significa che sarà possibile acquisire i dati dei modelli 3D degli edifici entro un raggio di 100 metri dalla posizione attuale dell’utente. Questa funzione consentirà di nascondere e rendere visibili gli oggetti AR, di riflettere gli edifici nello spazio reale e di collegare gli oggetti AR a edifici specifici, consentendo lo sviluppo di contenuti AR altamente immersivi che si fondono con lo spazio reale.

Space Invaders sarà il gioco dell'estate!

Nel 1978 Tomohiro Nishikado, autore giapponese di videogiochi, creò il prodotto che fece la sua fortuna: Space Invaders. Si trattava di uno dei primi giochi a schermo intero, pensato per i cabinati arcade, accanto al calcio balilla e al ping-pong, che raggiunsero l’apice del successo a metà degli anni ‘80.

Nel gioco veniva simulato un attacco alieno da parte di omini pixelati – gli Invaders, appunto – raffigurati come una via di mezzo tra granchi e piccoli robot. Salendo di livello gli invasori pronti ad occupare il pianeta Terra aumentavano di numero e pericolosità e lo scopo del giocatore era riuscire a ucciderli, con il cannone posto in basso e manovrato dai pulsanti esterni, prima che gli extraterrestri coprissero l’intera schermata e a decretare il game over.

Sebbene fosse di uno dei primi videogame distribuiti su larga scala e la grafica risultasse ancora rudimentale, soprattutto per la qualità delle immagini, Space Invaders ebbe un successo enorme, probabilmente inaspettato anche per il suò creatore Nishikado. In soli tre anni infatti il videogame basato sulle avventure dei robot alieni raggiunse il miliardo di dollari di incassi, i cabinati da gioco sparsi per tutto il Giappone divennero circa 300.000 ai quali si aggiunsero ben presto i 60.000 distribuiti nel resto del mondo (anche, ovviamente, in Italia).

Quarantacinque anni dopo il lancio iniziale, Space Invaders fa il suo ritorno. Nella nuova versione, i creatori, hanno deciso di far combattere insieme tutti i giocatori del mondo per proteggere la Terra. Ecco che sarà possibile vivere un coinvolgente sparatutto AR che fonde il gioco classico con una nuova dimensione.

Come si gioca al nuovo Space Invaders? Semplice perché i giocatori, utilizzando le fotocamere dei propri smartphone sia Android che iOS, guadagneranno punti esplorando i loro quartieri e sconfiggendo gli Invasori che incontreranno. I giocatori possono sbloccare potenziamenti speciali, partecipare a classifiche specifiche per ogni zona e condividere immagini di gioco e selfie AR sui loro canali social.

Space Invaders: World Defense è supportato dall’API ARCore Geospatial di Google che disegna istantaneamente un modello accattivante sullo schermo che fonde AR e 3D dall’ambiente circostante, compresi edifici, ponti e altri elementi architettonici che circondano il giocatore. Inoltre, si adatta alla posizione reale dei livelli, all’ora e al tempo atmosferico locale per un gameplay coinvolgente.