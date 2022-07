Soulframe è il nuovo MMORPG free-to-play dei creatori di Warframe: ecco il trailer

Da molti considerato il miglior free-to-play di sempre, Warframe ha riscosso un enorme successo tra gli appassionati degli action RPG. Oggi Digital Extremes è pronta a tuffarsi in una nuova avventura riproponendo la sua vincente formula F2P e abbracciando tematiche inedite.

Il prossimo gioco della software house americana s'intitola Soulframe e, a detta dei suoi sviluppatori, è fortemente ispirato dalle grandi opere cinematografiche dello Studio Ghibli, prima fra tutte Principessa Mononoke. Ecco i primi dettagli e lo spettacolare trailer.

Soulframe: annunciato al TennoCon 2022 con il primo trailer

Come riporta il Washington Post, Soulframe è stato annunciato durante il TennoCon 2022, celebrazione annuale dedicata ai fan di Warframe. Il successore del popolare action RPG prenderà le distanze dal sci-fi a favore di un'ambientazione fantasy, anch'essa caratterizzata da elementi unici ed originali - viste le doti dei designer di Digital Extremes. Il primo trailer dell'MMORPG conferma la bontà del comparto artistico e offre qualche indizio sulle tematiche trattate.

Lo sviluppo di Soulframe è supervisionato da Steve Sinclair, director di Warframe che ha appena abbandonato il suo precedente ruolo per dedicarsi a questa nuova produzione.

"Quest'avventura open world free-to-play è fortemente influenzata dai temi della natura, della restaurazione e dell'esplorazione", temi che troviamo anche nelle fonti d'ispirazione menzionate da Digital Extremes, quali Principessa Mononoke (Hayao Miyazaki) e La storia infinita (Wolfgang Petersen, Michael Ende). In Soulframe assisteremo "alla collisione tra industria e natura. A tal proposito, il mondo mostrerà il suo disappunto verso i giocatori che lo occupano".

Il direttore creativo Geoff Crookes chiarisce ulteriormente questo concetto. "L'idea è che il mondo stesso sia un po' arrabbiato per ciò che gli è stato fatto [...]". Crookes ha poi menzionato il sistema procedurale su cui si basa il mondo di gioco, soluzione che consentirà a Digital Extremes di plasmare una grande varietà di ambientazioni. A differenza di Warframe, inoltre, Soulframe proporrà un sistema di combattimento molto meno adrenalinico, incentrato sugli scontri corpo a corpo.

I lavori su Soulframe sono stati inaugurati solo nel 2019 e il gioco è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Digital Extremes ha dichiarato di voler mantenere la massima trasparenza con la sua community; da qui la decisione del team di anticipare l'annuncio del nuovo progetto. Gli sviluppatori condivideranno maggiori dettagli su Soulframe nei prossimi mesi, invitando i fan ad assistere ai 'lavori in corso' per fornire il loro prezioso feedback - proprio come avvenuto con Warframe.