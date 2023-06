Sony: streaming dei giochi PS5 via cloud per gli abbonati PlayStation Plus Premium, partono i test

Con un post sul blog ufficiale, Nick Maguire di SIE ha annunciato "novità molto emozionanti per i membri PlayStation Plus Premium". Dietro a queste parole si nasconde l'avvio dei test che porteranno a offrire lo streaming via cloud dei giochi PS5.

"Sono compresi titoli PS5 dal Catalogo Giochi e dalle prove dei giochi PlayStation Plus, oltre ai titoli PS5 digitali supportati posseduti dai giocatori. Al lancio di questa funzionalità, lo streaming via cloud di titoli PS5 supportati sarà disponibile direttamente sulla vostra console PS5. Il nostro obiettivo è di aggiungere questa funzionalità come vantaggio aggiuntivo a PlayStation Plus Premium, come parte integrante dei nostri continui sforzi di aumentare il valore di PlayStation Plus", ha dichiarato Maguire. "Siamo nelle prime fasi in questo momento e non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli quando saremo pronti, incluso un periodo di lancio".

La streaming via cloud per i membri Premium contemplava già i titoli PS3, PS4 e i classici, ma con l'aggiunta dei giochi PS5 si chiude il cerchio. Con questa apertura di Sony, gli appassionati non dovranno più scaricare i giochi sulla console per trasmetterli in streaming ad altri dispositivi. Sony attualmente supporta lo streaming di giochi per PS5 su PC, Mac e dispositivi iOS e Android, ma è necessario usare la PS5 come host per scaricare e riprodurre in streaming i titoli sugli altri sistemi.

Non bisogna dimenticare il recente annuncio di Project Q, console "portatile" che consente - per quanto dichiarato finora - il solo streaming via Wi-Fi dei giochi PS5 direttamente dalla console casalinga. La casa nipponica non ha chiarito se il nuovo dispositivo supporterà lo streaming di giochi PS5 via cloud, ma questa svolta secondo alcuni potrebbe indicarlo. Project Q dovrebbe arrivare nel periodo autunnale (novembre?), quindi Sony potrebbe svelare maggiori informazioni in futuro.