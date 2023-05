Sony presenta PlayStation 5 Access Controller, versione definitiva di Poject Leonardo

In occasione del Global Accessibility Awareness Day (Giornata Mondiale di Sensibilizzazione all'Accessibilità), Sony ha presentato il nuovo PlayStation 5 Access Controller. Si tratta di un nuovo dispositivo che consente ai giocatori con difficoltà motorie di godere in maniera più "facile, veloce e comoda" della libreria PlayStation.

Avevamo visto il nuovo controller all'inizio di gennaio, mostrato per la prima volta al pubblico con il nome di Project Leonardo. Il dispositivo di Sony è sostanzialmente una periferica altamente personalizzabile che consente di adattare i comandi alle proprie esigenze fisiche, di movimento e di forza uniche.

Il progetto è stato sviluppato con numerosi esperti di accessibilità e include una vasta gamma di componenti:

Cappucci per le levette analogiche (standard, a cupola e a sfera)

Pillow button caps

Flat button caps

Wide Flat button caps (copre due interruttori contemporaneamente)

Overhang button caps (ideali per i giocatori con mani piccole, in quanto si posizionano più vicini al centro)

Curve button caps (che possono essere sia premuti se posti nel lato superiore del controller che tirati se posti nel lato inferiore)

Etichette dei pulsanti intercambiabili così da personalizzarne la legenda

Inoltre, i giocatori possono utilizzare il controller Access su superfici piane, orientarlo a 360 gradi o fissarlo facilmente a un supporto AMPS o un treppiede. Possono anche regolare la distanza delle levette analogiche dal controller.

Il controller, di forma circolare, dispone di quattro ingressi AUX da 3,5 mm che consentono di posizionare in maniera ottimale le levette in base alle proprie preferenze. Naturalmente, ad avere un ruolo fondamentale sarà l'interfaccia software che consente di mappare ogni singola funzione.

Il tutto avviene direttamente tramite la console PlayStation 5. La configurazione inizia scegliendo l'orientamento preferito per la periferica. Successivamente consente di personalizzare il funzionamento, attivando o disattivando i singoli pulsanti e selezionando l'input per ognuno di loro. Il giocatore potrà scegliere tra singolo o doppio comando per ogni interruttore. Inoltre, i profili potranno essere salvati sulla console passando rapidamente dall'uno all'altro a seconda del genere e del gioco intrapreso.

Un aspetto decisamente interessante, è la combinazione con le altre periferiche PlayStation. All'Access Controller, infatti, potranno essere associati fino a due controller DualSense (o DualSense Edge) e utilizzarli contemporaneamente così da ottimizzare la gestione dei comandi per ogni caso d'utilizzo. Inoltre, così come per il controller Edge, anche la nuova proposta consentirà di regolare la resistenza delle levette e la relativa "zona morta".

In ultimo, ma non meno importante, è la funzione "attiva/disattiva". In sostanza, è possibile configurare i pulsanti in modo che mantengano l'input attivo anche in mancanza di una pressione continua. Una possibilità utile, ad esempio, nei giochi di corse dove non sarà necessario tenere premuto il pulsante associato all'acceleratore per muovere il veicolo.

Al momento, Sony non ha condiviso una data di uscita e un prezzo per il nuovo controller, ma ulteriori informazioni saranno rilasciati nei prossimi mesi. Per il momento vi rimandiamo alla pagina ufficiale di PlayStation Blog e all'interessante video pubblicato da Sony per maggiori dettagli.