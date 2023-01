Sony e accessibilità: presentato il controller Project Leonardo per PS5

Proprio come fatto da Microsoft con il suo Xbox Adaptive Controller, anche Sony viene incontro ai videogiocatori con disabilità progettando una periferica accessibile per tutti. Così, in occasione del CES di Las Vegas, il colosso nipponico svela Project Leonardo, il controller che consentirà a tutti gli utenti di giocare "più facilmente, più comodamente e più a lungo" su PlayStation 5.

Project Leonardo è stato realizzato con la collaborazione di esperti in materia di accessibilità con l'obiettivo di permettere ai giocatori con un controllo motorio limitato di impugnare il controller per lunghi periodi e premere con precisione piccoli gruppi di tasti o grilletti.

PS5: Project Leonardo, il controller accessibile e personalizzabile

Osservando le prime immagini di Project Leonardo scopriamo un versatile kit composto da numerosi componenti intercambiabili, che includono tasti di varie dimensioni - che richiamano i classici pulsanti dei controller PlayStation - e cappucci di diverse forme per le levette analogiche.

I giocatori potranno quindi creare tanti differenti layout di controlli, fino a realizzare quello più adatto alle proprie esigenze. "Questi componenti permettono ai giocatori di adottare una configurazione adeguata alla loro forza, mobilità e alle specifiche esigenze fisiche", spiega Sony sul suo PlayStation Blog. La personalizzazione passa anche per il software, grazie a un'ampia gamma di opzioni dedicate alla mappatura dei tasti e alla creazione di veri e propri profili.

Tramite la mappatura, gli utenti potranno assegnare una determinata funzione a un tasto del controller o impostare più tasti per la stessa funzione; vale anche il discorso inverso, con la possibilità di programmare un singolo tasto per due diverse funzioni (es: R2 + L2). Le impostazioni dei tasti programmati potranno essere salvate in un profilo di controllo: sarà possibile memorizzare fino a tre diversi profili, accessibili in qualsiasi momento da PS5.

Il controller di Project Leonardo potrà essere utilizzato anche insieme ad altre periferiche, tra cui il DualSense di PS5. Sony spiega che il kit consentirà ai giocatori di combinare diversi dispositivi di input "per adattarli alle loro particolari esigenze di gioco" o, semplicemente, per giocare in compagnia di altre persone sulla stessa console. A tal proposito, Project Leonardo include quattro porte AUX da 3,5 mm per il collegamento a una serie di interruttori esterni e ad eventuali accessori di terze parti - che potranno essere collegati o scollegati dinamicamente.

Su Morimoto è il designer di Sony Interactive Entertainment che ha guidato la progettazione del design Project Leoanrdo: "[...] Il nostro team ha testato decine di progetti con esperti in materia di accessibilità, alla ricerca di soluzioni che potessero aiutare a risolvere le principali difficoltà legate a un uso ottimale del controller". Tra i collaboratori di Sony per la creazione di Project Leonardo troviamo AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up. "Il design del 'controller frazionato' consente un riposizionamento pressoché libero della levetta sinistra/destra, non occorre tenerlo in mano e consente di scambiare in modo molto flessibile i tasti e i cappucci levette".

Morimoto ha poi aggiunto: "Project Leonardo è personalizzabile in base alle proprie esigenze, pertanto non esiste un layout 'corretto'. Desideriamo offrire ai giocatori la possibilità di creare le proprie configurazioni. [...] Sono entusiasta all'idea che il design sarà perfezionato attraverso la collaborazione con i giocatori, piuttosto che presentare loro una soluzione vincolante".