Papà costruisce un controller personalizzato per permettere alla figlia di giocare a Zelda

Con il suo Xbox Adaptive Controller, Microsoft ha rivoluzionato il concetto di accessibilità per quel che concerne il mondo dei videogiochi. L'innovativa periferica di Redmond ha permesso a migliaia di giocatori con mobilità ridotta di divertirsi con i propri titoli preferiti, senza limiti. È curioso, tuttavia, che il caso d'utilizzo più recente non veda protagonista un gioco per Xbox One, bensì un'esclusiva Nintendo Switch: è la storia di un padre che realizza il sogno della figlia, desiderosa di giocare a The Legend of Zelda: Breath of the Wild in compagnia dei suoi amici.

Xbox Adaptive Controller apre le porte di Hyrule a una piccola avventuriera

Con molta dedizione, Rory Steel è riuscito a realizzare un controller completamente personalizzato per la figlia Ava, partendo da un Xbox Adaptive Controller. Sì, perché la periferica di Microsoft non comunica solo con Xbox One, ma sarebbe anche compatibile con console come Nintendo Switch, al costo di qualche piccola modifica.

Come leggiamo dal dettagliato report diffuso da Steel su Twitter, il papà di Ava ha ordinato dei pezzi aggiuntivi da eBay che gli avrebbero permesso di utilizzare Xbox Adaptive Controller con Switch. Steel ha così potuto montare due levette e una serie di pulsanti che incorniciano il guscio del controller, consentendo alla figlioletta di muoversi nei panni di Link e interagire con il mondo di Breath of the Wild. Il risultato è eccezionale, come possiamo dedurre dalla reazione di Ava.

Anche questa volta Xbox Adaptive Controller ha contribuito a rendere il mondo dei videogiochi un luogo più accessibile, per tutti.

La periferica nasce dalla collaborazione di Microsoft con The AbleGamers Charity, Cerebral Palsy Foundation, SpecialEffect e Warfighter Engaged, con la partecipazione della community Xbox. L'Adaptive Controller è compatibile con dispositivi esterni quali interruttori e pulsanti e permette agli utenti di rimappare pulsanti e profili per creare la propria esperienza personalizzata, per l'utilizzo con Xbox One, PC o, come abbiamo appena visto, con altre piattaforme.