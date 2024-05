Sony PlayStation 5 DualSense oggi a poco più di 50. E occhio al prezzo di PS5 Slim e di Backbone One

Se siete interessati ai controller , sappiate che oggi il prezzo di questi DualSense è veramente molto basso, rispetto agli standard abituali. Oltretutto, si tratta di tre colori iconici: nero, Volcanic Red e il bellissimo Grey Camo. Come noto, il DualSense è un controller avanzatissimo con grilletti adattivi, feedback aptico e connessione completamente wireless con batteria ricaricabile integrata. Inoltre, DualSense è perfettamente compatibile anche con il PC. In offerta c'è anche il comodissimo e utilissimo DualSense Charging Station, un dispositivo che consente di ricarica fino a due controller wireless DualSense contemporaneamente senza doverli collegare alla console PlayStation 5.

PlayStation 5 Slim ha appena debuttato sul mercato italiano e ora è addirittura scesa a circa 400€ per quanto riguarda il modello Digital privo di lettore ottico. La nuova versione si presenta con dimensioni più contenute e un SSD interno da 1TB leggermente più capiente rispetto al modello da 825 GB precedente.

Rimanendo in ambito controller, sono ora molto interessanti anche i prezzi di questi due Backbone One, i quali consentono di giocare su smartphone come se si fosse su console. Sono nelle versioni per iPhone (Lightning), e uno riproduce le forme del controller di Xbox mentre l'altro quelle del controller PlayStation, proprio il DualSense.

Backbone One è un controller di gioco progettato per trasformare un iPhone in una console di gioco portatile. È un dispositivo hardware che si collega direttamente al telefono, offrendo un'esperienza di gioco simile a quella delle console tradizionali, ma con la comodità e la portabilità di uno smartphone.