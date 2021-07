Sony lancia il concorso PS Plus of the Day: in palio un abbonamento annuale

PS Plus of the Day è il nome del concorso promosso da Sony e dedicato a tutti i giocatori PlayStation. Fino al 15 agosto 2021, gli utenti hanno la possibilità di partecipare al contest e provare a vincere un abbonamento annuale al servizio che dà il nome all'iniziativa, volta a celebrare la passione dei giocatori. Tra le modalità di partecipazione è richiesto il download di almeno uno dei giochi mensili inclusi nel catalogo di PlayStation Plus.

PS Plus: il nuovo contest lanciato da Sony PlayStation

Inaugurato ufficialmente il 19 luglio, il concorso PS Plus of the Day prosegue fino al 15 agosto 2021. Il contest lanciato da Sony Interactive Entertainment Italia prevede due fasi di partecipazione, a luglio e ad agosto. Per partecipare, i giocatori dovranno:

scaricare almeno uno dei giochi mensili offerti dal PS Plus ; è possibile partecipare una volta a luglio e una volta ad agosto, riscattando i nuovi titoli mensili che saranno annunciati;

; è possibile partecipare una volta a luglio e una volta ad agosto, riscattando i nuovi titoli mensili che saranno annunciati; completare una delle sfide in-game elencate sul sito ufficiale del contest;

elencate sul sito ufficiale del contest; con lo smartphone, scattare una foto allo schermo del proprio TV che testimoni il raggiungimento dell'obiettivo, assicurandosi di aver inquadrato anche il controller;

che testimoni il raggiungimento dell'obiettivo, assicurandosi di aver inquadrato anche il controller; pubblicare la foto sul proprio profilo Instagram (nel feed), inserendo nella descrizione @playstationit, @partecipoeautorizzo e l'hashtag #psplusoftheday.

Al termine del concorso, Sony pubblicherà sui suoi canali social uno speciale wallpaper con alcune delle foto inviate dai partecipanti. Secondo il regolamento del contest, i due periodi di partecipazione sono: dal 29 luglio al 2 agosto 2021 e dal 3 al 15 agosto 2021 .

PS Plus of the Day: le sfide da completare con i titoli mensili

Per partecipare, i giocatori dovranno riscattare e giocare uno dei seguenti giochi - tutti inclusi nel catalogo mensile del PlayStation Plus: Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale: Innocence, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.

A ogni titolo è associata una sfida, ovvero un obiettivo da raggiungere all'interno del gioco: solo completando la sfida sarà possibile partecipare al concorso. Le missioni sono le seguenti:

Call of Duty: Black Ops 4 - Gioca nella mappa "Hacienda" in qualunque modalità e scatta una foto a un quadro pop art con la scritta "HELLO".

- Gioca nella mappa "Hacienda" in qualunque modalità e scatta una foto a un quadro pop art con la scritta "HELLO". WWE 2K Battlegrounds - Gioca in modalità campagna per sbloccare il personaggio Apollo Crews e fai una foto mentre lo usi come combattente in una partita online.

- Gioca in modalità campagna per sbloccare il personaggio Apollo Crews e fai una foto mentre lo usi come combattente in una partita online. A Plague Tale: Innocence - Gioca fino all'inizio del secondo capitolo, "Gli stranieri", e scatta una foto ad Amicia e Hugo subito dopo la fuga attraverso il fiume.

- Gioca fino all'inizio del secondo capitolo, "Gli stranieri", e scatta una foto ad Amicia e Hugo subito dopo la fuga attraverso il fiume. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown - Scegli il tuo combattente preferito e scatta una foto di una partita vinta online contro un altro giocatore.

Ricordiamo che PlayStation Plus è un servizio in abbonamento disponibile su PS4 e PS5. Su quest'ultima piattaforma, PS Plus offre anche l'accesso a una collezione di titoli on demand: la Collection include alcuni dei giochi PS4 più popolari di sempre, come Bloodborne, Days Gone, God of War, Persona 5 e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.