Sony inizia a testare lo streaming dei giochi PS5 in 4K

Sony ha dato il via a un programma di beta test che permette a utenti selezionati del servizio PlayStation Premium di provare la nuova funzionalità di streaming dei giochi PS5, peraltro alla risoluzione 4K. Fino a oggi i titoli PS5 non sono stati disponibili in streaming, ma solamente in elaborazione locale, per cui si tratterebbe di un supporto senz'altro notevole e dai molteplici impieghi.

Anyone else get invited to try the new #PS5 game cloud streaming preview / beta?



Just got an email inviting me to download the latest beta system software but also to try the ability to stream PS5 games....#PlayStation pic.twitter.com/3KNDYpDXzW — rdmetz (@rdmetz) August 7, 2023

La notizia non arriva da fonti ufficiali ma sta rimbalzando sul forum di ResetEra dove alcuni utenti sostengono che per i giochi PS5 è possibile scegliere fra le risoluzioni 720p, 1080, 1440p e 2160p (4K). Inoltre, i giochi caricano automaticamente i salvataggi sul cloud in modo che sia possibile condividere la partita tra elaborazione locale e in remoto.

Fra i giochi disponibili ci sono God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Returnal, Demon's Souls, Death Stranding, Sackboy A Big Adventure, Destruction All Stars e Fall Guys, con prove disponibili per Resident Evil Village e anche Demon Slayer.

Per ora non è chiaro se il supporto riguarda in qualche modo la nuova PlayStation Project Q, visto che si è parlato della possibilità per questa console portatile di ricevere lo streaming in Wi-Fi di titoli elaborati da PS5 ma non attraverso il cloud. Tuttavia, la tempistica con cui arriva questo beta test in casa Sony potrebbe far pensare che la console portatile sarà compatibile anche con il cloud gaming.