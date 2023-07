PlayStation Project Q: ecco in foto la nuova console portatile che serve a giocare in Wi-Fi ai titoli PS5

Tramite ResetEra stanno circolando delle foto della nuova PlayStation Project Q, dopo che le immagini sono state inizialmente condivise su Reddit. Si tratta delle prime foto dal vivo della console portatile che Sony ha ufficializzato durante l'ultimo PlayStation Showcase con materiale in rendering.

Parliamo di un dispositivo pensato per consentire di giocare in streaming in "Remote Play tramite Wi-Fi" ai titoli PS5. Non si parla di cloud gaming né della capacità di renderizzare in locale titoli con grafica complessa, il che fa pensare che sarà dotata di hardware non particolarmente performante. Pare, dunque, che la console sia limitata all'uso domestico e indirizzata a chi non vuole giocare sempre davanti al monitor o al TV. Una serie di limitazioni che avevano fatto storcere il naso ai fan nel momento dell'annuncio, mentre le nuove immagini, in cui la console dà l'impressione di essere come un tablet con ai lati un controller, non sembrano migliorare l'idea iniziale.

La console è dotata uno schermo da 8 pollici HD affiancato da due controller che ricordano il DualSense e che ne conservano tasti e funzionalità. Sony ha sottolineato che i giochi devono essere installati su PS5 per essere riprodotti, mentre i giochi PSVR non saranno supportati.

Project Q sarà accompagnata da speciali auricolari senza fili a marchio PlayStation che nascono proprio per essere abbinati a Project Q, ma possono anche connettersi a PS5, alla smartphone o altri dispositivi tramite Bluetooth. Al PlayStation Showcase, Sony faceva sapere anche che Project Q arriverà più avanti nel corso dell'anno, quindi ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, compreso il nome definitivo.