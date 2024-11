Sono passati 20 anni da Half-Life 2, un gioco che ha cambiato il mondo del gaming

Il 16 novembre 2024 segna il 20° anniversario dall'uscita di Half-Life 2, un titolo che ha segnato la storia dei videogiochi per le innovazioni in ambito narrativo, grafico e di gameplay. Non solo, HL2 fu fondamentale anche per spingere Steam. E ora vuole tornare sotto forma "RTX".

Il 16 novembre 2004 usciva Half-Life 2. Me la ricordo ancora, l'attesa per l'arrivo di Half-Life 2 si poteva percepire, e quel mix tra ansia ed emozione fu ripagato da un titolo che per narrazione, gameplay, grafica e innovazioni tecnologiche ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dei videogiochi. Non a caso vinse oltre 30 premi come gioco dell'anno. Questo, nonostante un anno prima il codice sorgente del motore Source e una versione incompleta del gioco vennero trafugati e pubblicati su Internet.

Half-Life 2 va anche ricordato perché ha giocato un ruolo cruciale nel successo di Steam, la piattaforma di distribuzione digitale di Valve, in un mercato ancora legatissimo al supporto fisico. Valve decise di utilizzare Steam per distribuire il gioco, avvicinando di fatto molte persone al suo store, oggi parte della quotidianità dei giocatori PC, e al concetto di acquisto dematerializzato.

A 20 anni da quella data, Half-Life 2 è ancora un gioco presente sulla scena, nonostante non sia mai uscito Episode 3 e di un seguito si vociferi, di tanto in tanto, rinnovandone la leggenda. La comunità degli sviluppatori indipendenti mantiene vivo il nome di Half-Life, ad esempio con creazioni come Project Borealis, ma anche con il supporto di colossi come NVIDIA che, per spingere le proprie tecnologie, sta sostenendo la creazione di Half-Life 2 RTX.

Per festeggiare il 20° anniversario dall'uscita del gioco di Valve, NVIDIA ha rilasciato un video celebrativo, insieme a una nuova anticipazione di Half-Life 2 RTX.

Orbifold Studios, il gruppo di appassionati che si è unito nell'opera di riammodernare Half-Life 2 sfruttando RTX Remix di NVIDIA, ha annunciato che è ora possibile inserire Half-Life 2 RTX nella propria wishlist di Steam.

Composta da una app per la creazione di contenuti rimasterizzati e da un runtime per l'acquisizione di contenuti originali e il reinserimento di contenuti remasterizzati nel gioco, RTX Remix è una piattaforma end-to-end per migliorare i giochi classici più amati.

Con RTX Remix è possibile rielaborare ogni aspetto dell'HL2 originale, aggiungendo tecnologie come il full ray tracing, NVIDIA DLSS 3.5, NVIDIA Reflex, risorse PBR (Physically based rendering) e strumenti generativi per la creazione di texture AI.

NVIDIA ha dato il via anche a un concorso - purtroppo non valido in Italia, come comunicatoci direttamente dall'azienda - in cui è possibile vincere una GeForce RTX 4080 SUPER personalizzata Half-Life 2. La GPU è stata sottoposta a un'operazione di wrapping con il remake di Gordon Freeman realizzato da Orbifold Studios. Istruzioni su come partecipare sono disponibili sui canali social GeForce su X, TikTok, Facebook o Instagram.