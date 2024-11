Project Borealis giocabile: arriva su Steam il prologo del fan made di Half-Life 2: Episode 3

A sette anni dal suo annuncio, arriva finalmente una demo giocabile di Project Borealis, il progetto fan made di Half-Life 2: Episode 3. Il contenuto è completamente gratuito e già disponibile al download da Steam per i possessori di una copia del gioco base.

Per chi non lo sapesse, Project Borealis dà vita a una storia accennata nella Epistle 3 realizzata da Marc Laidlaw, ex scrittore di Valve. Project Borealis, infatti, ripercorre le vicende di Gertrude Fremont che secondo i fan rappresentavano l'idea alla radice dell'Episode 3 mai realizzato dagli sviluppatori.

Il progetto fu annunciato nel 2017, per poi cadere nel silenzio nel 2020. Solo nel 2022 fu fornito un nuovo aggiornamento dall'account ufficiale di Icebreaker, una casa di sviluppo indipendente, per poi rimanere nuovamente nel silenzio.

A settembre di quest'anno è arrivato l'annuncio di Prologue, un prologo della versione completa, giocabile. Il team ha anche spiegato a PC Gamer le ragioni di un periodo così lungo per lo sviluppo: nato sul motore Source di Valve, Project Borealis è stato spostato su Unreal Engine 5. Una manovra che ha richiesto la realizzazione ex novo di numerosi elementi, tra cui la fisica, alcune meccaniche e i movimenti dei personaggi per rimanere fedeli all'opera originale.

"Ciò ci ha anche dato un motivo per perfezionare i nostri processi come studio comunitario, finché non ci siamo trovati con una pipeline [di sviluppo] capace di garantirci un prodotto finito". A tal proposito, gli sviluppatori hanno anche pubblicato un video in cui spiegano gli obiettivi futuri del progetto.

"Esplora una Ravenholm trasformata dal tempo e dagli elementi. La città un tempo familiare ora giace sepolta sotto una coltre di neve, nascondendo pericoli del passato e del presente sotto la superficie incontaminata. Mentre ti muovi attraverso questo paesaggio inquietantemente bello, incontrerai alcuni nemici classici rivisitati e segreti nascosti al suo interno completamente nuovi" recita la descrizione su Steam.