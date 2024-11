Steam Deck OLED anche bianca, ma in edizione limitata e solo in configurazione top

Valve ha annunciato l'arrivo di una nuova variante di Steam Deck OLED, la White Limited Edition che propone una finitura completamente bianca con comandi grigi. Come si può intuire dal nome, la disponibilità sarà limitata e solo nella configurazione top di gamma con 1 TB di archiviazione.

In realtà non si tratta della prima "Limited Edition": per il lancio del modello OLED, Valve propose una variante con scocca traslucida fumé. Tuttavia, era disponibile solo in mercati selezionati e in un numero decisamente ridotto, tanto che andò esaurita in poche ore.

In questo caso, invece, l'azienda ha già annunciato che la console sarà disponibile in tutti i mercati in cui Steam Deck viene commercializzata. Per evitare lo scalping (il bagarinaggio) Valve ha chiarito che il limite di acquisto è di un solo dispositivo per account, il quale dovrà aver effettuato almeno un acquisto prima di novembre. La console sarà distribuita in numero proporzionale per ogni area.

Come premesso, la configurazione hardware sarà identica al modello da 1 TB, ma in questo caso il costo è di 30 dollari – probabilmente 30 euro in Italia – superiore alla variante standard, 679 dollari, poiché ad accompagnare la console ci saranno una custodia per il trasporto e un panno per la pulizia in tinta.

Non è mancato qualche accenno al futuro di Steam Deck: Valve ha dichiarato che è in corso "un lavoro continuo verso il futuro di Steam Deck e piani per il futuro hardware". Al momento, però, non abbiamo alcuna notizia in merito a una nuova generazione della console.

Nel frattempo, è curiosa una dichiarazione in merito proprio alle colorazioni, poiché pare che anche la variante bianca non sarà l'ultima alternativa sperimentata da Valve. "Siamo curiosi di vedere quale sarà la risposta e useremo ciò che apprenderemo per determinare eventuali nuove varianti di colore in futuro" ha dichiarato la società.

Non sappiamo se il riferimento fosse al nuovo hardware o a ulteriori varianti dell'attuale Steam Deck. È chiaro, però, che il piccolo handheld PC è stato un successo sul quale Valve sta investendo. Possiamo solo attendere ulteriori novità che non dovrebbero tardare ad arrivare.

Il principale partner hardware di Valve, AMD, sta infatti lavorando alla nuova APU che dovrebbe alimentare la prossima generazione di console portatili: Ryzen Z2. Il processore è una variante delle soluzioni laptop attualmente in commercio, già sperimentate per le console dalla concorrenza come nel caso della OneXFly F1 Pro. È lecito supporre che non manchi poi troppo all'annuncio di un'eventuale Steam Deck 2.