Sonic Superstars: ritorno alle origini, ma in una veste completamente nuova

SEGA ha svelato una nuova avventura di Sonic the Hedgehog che vede il riccio più famoso di sempre tornare in un mondo 2D a scorrimento: Sonic Superstars. Il gioco sarà disponibile questo autunno per Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch e PC.

09 Giugno 2023

