skate.: EA mostra i lavori in corso in un nuovo trailer, aperte le registrazioni ai test

Durante l'EA Play Live del 2020, il publisher statunitense ha svelato l'esistenza del quarto capitolo della serie Skate, gioco dedicato agli appassionati dello skateboard.

Oggi possiamo finalmente dare un primo sguardo al gameplay di skate. - nome ufficiale del prossimo episodio - grazie a un filmato tratto dalla versione 'pre-pre-pre-Alpha' del gioco, come specificano gli stessi sviluppatori di Full Circle. Electronic Arts ha inoltre annunciato il programma skate. insider con il quale permetterà a una ristretta cerchia di utenti di provare in anteprima il gioco, aiutando il team di sviluppo durante le prossime fasi di produzione.

skate. si mostra nel trailer 'Still Working On It'

A 12 anni di distanza dall'uscita di Skate 3, l'attesissimo sequel torna a stuzzicare i fan in trepida attesa con un nuovo trailer. Come si può osservare dalle immagini, skate. è ancora nelle primissime fasi di sviluppo e il team di Full Circle sta ancora lavorando alle meccaniche di gioco e all'ambientazione che, nei piani dei developer, offrirà un grado di libertà senza precedenti.

Nonostante lo stato 'grezzo' del gioco, possiamo già notare delle novità di skate.: il nostro alter ego potrà esibirsi in spettacolari acrobazie tipiche del parkour, il che gli permetterà di muoversi agilmente in uno spazio decisamente più vasto di quelli visti nei precedenti capitoli; vediamo inoltre un gran numero di skater, il che suggerirebbe la presenza di un solido comparto multigiocatore - in maniera simile a quanto visto nel Riders Republic di Ubisoft, probabilmente.

EA non ha offerto molti dettagli sui contenuti di skate., tuttavia ha invitato gli utenti a scoprire di persona le novità del nuovo capitolo. "Vi abbiamo detto che siamo tornati e che ci stiamo ancora lavorando, ma è ora che vediate cosa abbiamo realizzato. È ancora presto, ma vogliamo fare le cose per bene, e ciò significa invitarvi a partecipare allo sviluppo". Così gli sviluppatori annunciano skate. insider, programma che consentirà a un numero limitato di giocatori di provare in anteprima skate. e fornire feedback al team di Full Circle.

"Dobbiamo ampliare l'accesso a skate. gradualmente con il progredire dello sviluppo per assicurare un'esperienza fluida, e ciò significa che non possiamo garantire quando verrete ammessi a giocare", si legge sul sito ufficiale di EA. È ora possibile iscriversi al programma.

Non ci è dato sapere quando avrà inizio la prima fase di test di skate., ma stando a quanto dichiarato dall'insider Tom Henderson sarà possibile provare il gioco già da questo mese. Per quanto riguarda la data di uscita della versione finale di skate., nei piani di Electronic Arts è prevista una release per l'ultimo trimestre fiscale 2022/2023, ovvero entro il prossimo aprile.