'Sim racing fondamentale per allenarsi', Verstappen non è d'accordo con Hamilton

Il Sim racing la fa da padrone nel mondo del motorsport in questo periodo di quarantena a causa del COVID-19. Come sappiamo esiste una "generazione PlayStation" che considera il Sim racing un'opportunità per imparare e allenarsi, mentre alcuni piloti veterani faticano a considerare le simulazioni una valida alternativa alla guida vera e propria.

Qualche giorno fa, infatti, Lewis Hamilton si dichiarava contrario alle simulazioni, perché secondo lui incapaci di trasmettere le vere sensazioni che si hanno nell'abitacolo, principalmente in termini di movimenti. Il pilota della Red Bull e astro nascente dell'automobilismo Max Verstappen, prevedibilmente, non è d'accordo con questa posizione stando alle dichiarazioni che ha rilasciato in un'intervista con David Coulthard sul canale Instagram ufficiale di Puma.

"Credo che il Sim racing sia il modo migliore per tenersi in forma durante il lockdown" sono state le parole di Verstappen, che suonano come una risposta a Hamilton. "Ci sono sicuramente delle differenze importanti rispetto alla realtà, ma in questo periodo ho guidato molto al simulatore. Perché avverti comunque la pressione dovuta alle fasi di qualifica, alle partenze, ai sorpassi o al primo giro, quando rischi di rovinare tutto il lavoro che hai fatto fin lì".

Per Verstappen le cuffie sono cruciali per migliorare la prestazione. "All'inizio non avevo il feeling giusto nella frenata o per compensare la perdita di aderenza, perché nelle simulazioni non puoi fare affidamento sulle sensazioni dovute alla Forza G. Dopo un po' di allenamento, adesso sono in grado di prevedere l'errore in anticipo facendo affidamento ai suoni provenienti dagli pneumatici. In questo mi aiutano le cuffie: ho la sensazione che il suono arrivi un attimo prima rispetto agli altoparlanti tradizionali, e questo permette di reagire in anticipo".

Naturalmente Max Verstappen è uno dei principali sostenitori del Sim racing, dedicando molto tempo a rFactor 2, iRacing e Assetto Corsa come abbiamo visto qui, qui e qui. Recentemente è arrivato secondo nella gara di Barcellona del campionato Porsche e ha conquistato un podio nella BMW SIM 120 Cup al Nurburgring, sempre con iRacing. Tuttavia, non si cimenta nella serie di Virtual Grand Prix a F1 2019 che altri piloti professionisti sembrano adorare, e ci riferiamo a Charles Leclerc, George Russell e Alex Albon principalmente. Non è dato sapere se Verstappen non partecipi perché non considera soddisfacente il gioco o per timore della sfida con i rivali.