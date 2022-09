Silent Hill sta per tornare? Konami prepara un annuncio per il TGS 2022

Poche ore fa, Konami ha pubblicato la sua line-up ufficiale per il Tokyo Game Show, fiera che dal 15 al 18 settembre accoglierà gli appassionati di videogiochi.

La lista presentata dal publisher giapponese include giochi già noti, ma sembra esserci una piccola sorpresa per i fan. Tra gli eventi programmati c'è infatti uno show - di circa 45 minuti - che Konami ha intitolato "annuncio di una nuova release". Potrebbe trattarsi della fatidica presentazione di Silent Hill 2, remake dell'omonimo survival horror che, stando alle indiscrezioni, sarebbe in sviluppo presso Bloober Team (The Medium). Altre fonti smorzano gli entusiasmi.

Come riporta VGC, nel comunicato di Konami si legge che "il doppiatore Yuji Kaji sarà invitato (alla conferenza) come ospite per rappresentare i fan di una serie amata in tutto il mondo". Kaji è noto per aver prestato la sua voce a diversi personaggi di Final Fantasy, ma in questo caso la sua presenza non è legata ai suoi precedenti lavori, bensì a una certa fanbase.

Tutti gli indizi puntano a Silent Hill, vista l'insistenza dei rumor circolati in rete nel corso del 2022. Le indiscrezioni parlano del già menzionato remake di Silent Hill 2, gioco che Bloober Team starebbe già sviluppato in esclusiva per le console PlayStation e per PC.

Ciononostante, una delle fonti di VGC sostiene che la misteriosa presentazione del TGC 2022 non riguarda nessuno dei grandi franchise di Konami, quali possono essere Castlevania, Metal Gear e lo stesso Silent Hill. L'annuncio sarebbe invece legato a "un progetto più piccolo".

Dopo aver pubblicato il suddetto report, il giornalista Andy Robinson è tornato sui suoi passi per condividere un'ulteriore voce di corridoio. Su Twitter, l'editor di VGC sostiene di aver saputo da diverse persone che "un reveal di Silent Hill potrebbe arrivare prima" di quanto avesse affermato nel suo articolo. Curiosamente, il tweet ha ricevuto la risposta di un entusiasta Jeff Grubb, altro insider noto nell'informazione videoludica per i suoi profetici leak.

Oltre all'ipotetico progetto di Bloober Team, un developer di Annapurna Interactive (Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds) starebbe lavorando a una serie episodica dedicata a Silent Hill.

Altri rumor vedono invece protagonista Metal Gear Solid, che potrebbe tornare con dei remaster dei suoi capitoli più amati. Le fonti di VGC sostengono che lo studio cinese Virtuos stia sviluppando per Konami una nuova versione del mai troppo lodato MGS3: Snake Eater.