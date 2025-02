Sid Meier's Civilization VII sotto accusa: critiche dagli utenti per un lancio problematico

Sid Meier's Civilization VII è disponibile in accesso anticipato per chi ha acquistato le edizioni Deluxe e Founder, ma il primo impatto con il pubblico non è stato positivo. Su Steam, il gioco ha raccolto un'alta percentuale di recensioni negative, con molti utenti che esprimono insoddisfazione rispetto ai contenuti e allo stato del titolo al lancio. Nel momento in cui scriviamo, il nuovo gestionale di Firaxis ha la valutazione "Nella media".

Molti giocatori lamentano un'interfaccia utente poco intuitiva e macchinosa, che rende l’esperienza più complessa del necessario, specialmente per chi utilizza mouse e tastiera. Chi ha provato il titolo su controller riporta una gestione più fluida, ma l'interfaccia resta una delle principali cause di malcontento. Anche il comparto grafico finisce sotto accusa: le icone relative alle risorse vengono descritte come poco leggibili e alcuni elementi visivi risultano inferiori agli standard della serie.

Scelte di gioco limitate e confronto con Civilization VI

Un altro punto critico riguarda la personalizzazione delle partite. Secondo diversi utenti, le opzioni disponibili per la creazione di scenari risultano limitate, con una scelta di mappe ridotta rispetto alle aspettative. Il confronto con Civilization VI è inevitabile, e molti sostengono che il nuovo capitolo rappresenti un passo indietro in termini di contenuti e rifinitura.

Nonostante le critiche, le nuove meccaniche di gioco non sono il bersaglio principale delle recensioni negative. Diversi utenti riconoscono il potenziale del titolo e apprezzano alcune delle innovazioni introdotte, ma ritengono che lo stato attuale del gioco non sia all’altezza di un prodotto completo. Alcuni si spingono a dire che Civilization VII avrebbe dovuto esordire come titolo in accesso anticipato, con più tempo per rifinire i dettagli e migliorare l’esperienza complessiva.

Sid Meier's Civilization VII introduce diverse novità rispetto a Civilization VI. La progressione storica è ora suddivisa in tre macro-ere – Antichità, Esplorazione e Modernità – allo scopo di offrire un approccio più chiaro all’evoluzione della civiltà. Un’altra novità significativa è rappresentata dai Percorsi di Eredità, che consentono di accumulare punti in diverse categorie come Cultura, Scienza, Militare ed Economia, e di garantirsi vantaggi strategici a lungo termine. Anche la gestione delle risorse è stata ampliata, con sette tipi di rendimenti principali che richiedono una pianificazione più attenta nello sviluppo della propria civiltà.

Il sistema diplomatico è stato rivisitato, con l’Influenza che assume un ruolo chiave nelle relazioni tra le civiltà. Inoltre, i leader non sono più vincolati a una specifica fazione, il che permette combinazioni inedite e maggiore flessibilità nelle strategie di gioco. Nelle fasi iniziali, emergono anche civiltà indipendenti che possono evolversi in città-stato a seconda delle interazioni del giocatore. Questi cambiamenti, uniti a una rinnovata interfaccia e a miglioramenti nel comparto grafico, rendono Civilization VII un capitolo che punta a modernizzare l’esperienza della saga senza stravolgerne le fondamenta.

L’uscita globale del gioco è prevista per l’11 febbraio. Resta da vedere se gli aggiornamenti previsti riusciranno a migliorare la percezione del titolo e a riconquistare la fiducia della community.