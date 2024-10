Sid Meier's Civilization VII: a mesi dall'uscita, ecco i requisiti PC

In largo anticipo rispetto alla data d'uscita, fissata per l'11 febbraio 2025, Firaxis Games ha condiviso i requisiti PC di Sid Meier's Civilization VII. Seppur limitati al 1080p a 30 fps con dettagli bassi, i requisiti minimi sono decisamente accessibili.

In questo caso, infatti, è sufficiente un processore Intel Core i3-10100 o AMD Ryzen 3 1200 affiancato da una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050 o AMD Radeon RX 460 o Intel Arc A380. In questo caso, bastano 8 GB di memoria RAM.

Attention, PC players! Check out the full list of PC system requirements for Sid Meier's Civilization VII. pic.twitter.com/BZIZ6RL8ii — Sid Meier's Civilization VII (@CivGame) October 3, 2024

Anche i requisiti raccomandati non appaiono proibitivi, consentendo di giocare ancora in Full HD, ma a 60 fps con dettagli medi. Si suggerisce un processore Intel Core i5-10400 o Ryzen 5 3600X abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6600 o Intel Arc A750. Stavolta, però, la memoria di sistema deve essere di almeno 16 GB.

Per giocare in 4K con preset Ultra a 60 fps, infine, è richiesto un hardware di ultima generazione. Il processore richiesto è un Intel Core i7-14700F o AMD Ryzen 5950X insieme a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 o AMD Radeon RX 7800 XT. Nessuna delle schede video Intel sembra soddisfare i requisiti stavolta. La memoria di sistema necessaria ammonta a 32 GB.

In tutti i casi il gioco richiede solo 20 GB di spazio libero per l'archiviazione. Requisiti, come abbiamo detto, alla portata della maggior parte delle macchine in utilizzo oggi. Il titolo, infatti, sarà disponibile sin dall'uscita per tutte le piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.