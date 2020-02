Shadowgun War Games: lo sparatutto 5v5 ora disponibile nella versione definitiva

Shadowgun War Games è ora scaricabile gratuitamente dai principali store di app per smartphone. Si tratta di un godibile sparatutto competitivo capace di sfruttare quegli smartphone il cui display si aggiorna a 120 Hz, come abbiamo visto in questa prova. Lo sviluppatore Madfinger Games intende questo gioco come un progetto in continua evoluzione: se adesso abbiamo modo di provarne l'ossatura, in seguito arriveranno ulteriori contenuti come nuovi personaggi, ciascuno con le proprie caratteristiche, e nuove mappe.

Parliamo di un titolo free-to-play, giocabile senza spendere nulla nella versione di base, ma con la possibilità di fare acquisti in-app per sbloccare contenuti dal valore estetico.

Anteprima

Shadowgun War Games è come un gioco per PC, ma per smartphone. "Assomiglia a Overwatch" abbiamo scritto nell'anteprima in cui trovate tutti i dettagli sul gioco. "Si tratta, infatti, di uno sparatutto in prima persona focalizzato su match competitivi che coinvolgono cinque giocatori per team, basato sul gioco di squadra e sull'uso di abilità differenti, che caratterizzano ciascuno degli Eroi".

Ottimizzato per Asus ROG Phone II

Madfinger Games ha lavorato insieme ad Asus per ottimizzare il suo motore grafico per il ROG Phone II, uno smartphone che nasce per venire incontro alle esigenze dei giocatori. Su questo terminale, infatti, Shadowgun War Games gira a 120 frame per secondo. All'avvio di Shadowgun Legends su ROG Phone II, il gioco rileva automaticamente il dispositivo e si imposterà sul profilo dedicato, abilitando la modalità di visualizzazione con il frame rate più elevato possibile.

Download

Shadowgun War Games si scarica gratuitamente da Google Play e da App Store.