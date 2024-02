Shadow of the Erdtree: ecco data d'uscita e gameplay trailer (di 3 minuti) dell'attesa espansione di Elden Ring

Shadow of the Erdtree è stata rivelata circa un anno fa con un teaser trailer, ma senza successivi grandi aggiornamenti. I fan di Elden Ring si sono presto rassegnati a rinunciare all'idea di una finestra di rilascio nel 2023, per aspettarsi il lancio solo nel 2024. Adesso, ecco i primi dettagli concreti sull'espansione del gioco che è stato eletto come titolo dell'anno in occasione dei The Game Awards 2022 e che è stato creato dal Director di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, e da George R. R. Martin, autore del capolavoro fantasy “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree uscirà il 21 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam. I pre-order sono aperti per tutte le piattaforme, inclusi bundle speciali che contengono il gioco base, richiesto per poter giocare l’espansione.

Per quanto riguarda il nuovo trailer, mostra una serie di boss e poteri inediti per Elden Ring. Si apre con l'immagine familiare del braccio insanguinato di Miquella che pende dal bozzolo che si trova nell'arena in cui i giocatori hanno affrontato Mohg nel gioco base, per poi proseguire mostrando sequenze dalla campagna, battaglie e un misterioso nuovo cattivo chiamato Messmer. Senza dubbio i fan avranno molte teorie dopo aver visto il trailer, che ha una durata di ben 3 minuti.

L'espansione di Elden Ring arriverà nelle Edizioni Base, Premium e nella Collector's Edition, e sarà accompagnata da merchandise esclusivo, tra cui l’Elmo di Messmer l’Impalatore. Questa elaborata replica dell’imponente Messmer l’Impalatore è realizzata con dettagli precisi e viene fornita con un certificato di autenticità numerato. L’oggetto è disponibile solo fino a esaurimento scorte e verrà spedito in concomitanza con il lancio dell’espansione il 21 giugno.

Maggiori informazioni sull’espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree saranno svelate in prossimità del lancio.