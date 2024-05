Senua's Saga: Hellblade 2 è un capolavoro per gli occhi secondo Digital Foundry

In questi giorni uno dei titoli sulla bocca di tutti è indubbiamente Senua's Saga: Hellblade 2. Un titolo che ha generato una certa discordanza tra pubblico e critica ma che, secondo Digital Foundry, su una cosa non lascia dubbi: è un'opera che ridefinisce il concetto di "grafica in tempo reale".

Senua's Saga: Hellblade 2 è un titolo dal gameplay piuttosto semplice e lineare che trova nella narrazione e nell'impatto visivo i suoi punti di forza. Ed è proprio su quest'ultimo che pone l'accento Digital Foundry e sulla capacità di Ninja Theory di sfruttare nel modo migliore visto finora l'Unreal Engine 5.

La produzione Microsoft Studios utilizza sapientemente tutte le tecnologie introdotte con il nuovo motore di Epic a partire da MetaHuman che dona agli NPC un aspetto al limite del fotorealismo. Facendo uno zoom sui modelli, infatti, Digital Foundry ha constatato che i personaggi di Senua's Saga: Hellblade 2 sono tra i più dettagliati mai visti in un videogioco, con una realizzazione della pelle e delle sue imperfezioni impareggiabile.

Per l'illuminazione, Ninja Theory ha sfruttato Lumen che gestisce la luce in tempo reale generando effetti realistici e naturali. Anche l'HDR è stato integrato in maniera impeccabile con contrasti profondi e una palette di colori estesa.

Il team di Ninja Theory ha anche utilizzato al meglio Nanite che, attraverso una tecnologia di rendering proprietaria, consente di visualizzare a schermo un'elevata quantità di oggetti senza problemi di pop-up e con un altissimo livello di fedeltà.

In buona sostanza, Digital Foundry evidenzia quella che è una linea sempre più sottile tra cinema e videogioco. Definisce, infatti, Senua's Saga: Hellblade 2 come un'esperienza cinematografica ancor prima che videoludica, esaltando un comparto tecnico che, a prescindere dalle opinioni personali, si presenta superbo.