Sempre più NFT nei videogiochi: ecco i piani di Square Enix, EA e Ubisoft

La notizia emerge dal rapporto finanziario del secondo trimestre di Square Enix: l'azienda giapponese sta valutando un "robusto inserimento nei giochi blockchain". Square Enix ha già lanciato il suo primo progetto in tal senso, che corrisponde al titolo mobile Shi-San-Sei Million Arthur, che rappresenta una vera e propria prima incursione nel segmento NFT e blockchain. Dopo il test, Square Enix è convinta che l’economia dei token sarà un beneficio per la società.

La blockchain rappresenta il futuro dell'industria dei videogiochi

Million Arthur è un franchise di anime che ha debuttato nel 2012 e che comprende manga, TV e videogiochi per dispositivi mobile, PC e console (come nel caso di Million Arthur: Arcana Blood). Square Enix ha lanciato una linea di NFT a tema Million Arthur il 14 ottobre: si tratta di contenuti digitali unici e non replicabili perché determinati dalla blockchain. Gli NFT sono andati sold out in due settimane.

Il successo di questo gioco con economia basata sui token dimostra quanto le persone, anche se non è immediato capirne i motivi, siano interessate agli NFT e disposte a spendere, e tanto, per entrarne in possesso. A tal punto che alcuni credono che l'industria dei videogiochi non potrà rinunciare a uno stretto sodalizio con il mondo degli NFT.

Se Shi-San-Sei Million Arthur è stato un esperimento, Square Enix ha adesso messo in moto il progetto che porterà alla piena commercializzazione dei suoi giochi con la blockchain. La casa giapponese, inoltre, non è la prima a condurre sperimentazioni di questo tipo, con Electronic Arts e Ubisoft che hanno già rivelato piani sui giochi con la blockchain. Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha detto che questi ultimi "rappresentano il futuro della nostra industria", e Frederick Duguet, CFO di Ubisoft, ha rincarato la dose aggiungendo che la sua compagnia lavorerà con alcune aziende che hanno esperienza con la blockchain.

Sebbene le case di produzione di videogiochi tradizionali siano ancora indietro nei giochi basati su blockchain, bisogna rimarcare come alcuni giochi con NFT stiano ottenendo un grande successo di pubblico e siano già in grado di muovere un bel po' di valore, come nel caso di Axie Infinity.