SEGA si allea con Microsoft: 'Super Game' si baserà sul cloud di Azure

SEGA e Microsoft hanno stretto un accordo strategico che permetterà all'editore nipponico di "produrre giochi globali su larga scala in un ambiente di sviluppo di nuova generazione basato sulla piattaforma cloud Azure di Microsoft".

L'alleanza costituisce una parte fondamentale della strategia di medio e lungo termine di SEGA chiamata "Super Game", una nuova iniziativa per "lo sviluppo di titoli nuovi e innovativi" in ​​cui i punti chiave sono definiti dai termini "Globale", "Online", "Community" e "Utilizzo delle IP".

Il termine "Super Game" era già trapelato in passato, lasciando intendere come la software house abbia in mente di riportare in auge serie di grande successo del passato come lo sono state Crazy Taxi, Jet Set Radio e Virtua Fighter, solo per citare alcuni nomi. L'orizzonte temporale è fissato all'anno fiscale 2026. L'accordo con Microsoft va quindi in quella direzione e ha "l'obiettivo di ottimizzare i processi di sviluppo e continuare a portare esperienze di alta qualità ai giocatori usando le tecnologie cloud di Azure".

Fondamentalmente, Microsoft metterà a disposizione l'infrastruttura tecnica per i futuri giochi proposti da SEGA, quindi la parte di rete e di comunicazione tra i giocatori. Secondo Sarah Bond, CVP di Microsoft, la partnership permetterà di "reinventare il modo in cui i giochi vengono costruiti, ospitati e gestiti, con l'obiettivo di dare più valore ai giocatori e a SEGA".