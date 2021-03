SEGA ha annunciato una versione Remastered di Rome Total War

SEGA ha annunciato ufficialmente Total War: Rome Remastered, una nuova versione dello strategico in tempo reale del 2004 e uno dei capitoli più amati della serie Total War. La nuova versione arriverà con caratteristiche aggiuntive e vari tipi di miglioramenti, non solo alla grafica.

Il ritorno di Rome Total War

Si parla di esperienza di gioco moderna, pur senza rinunciare alla formula vincente del gioco originale. La grafica beneficerà del supporto a nuove e più alte risoluzioni, con la possibilità di giocare in 4K. E non mancheranno aggiunte alle fazioni coinvolte nel conflitto, così come nuove opzioni per l'accessibilità e il tutorial agli elementi di gioco.

Si potrà giocare con le 16 fazioni con cui precedentemente non era possibile giocare, oltre che con le 22 fazioni previste sin dall'inizio. E sarà possibile inviare gli agenti per stabilire lucrose reti commerciali sulla mappa, acquisire mercanti rivali e affermare il potere economico dell'impero. Inoltre, la Remastered beneficerà delle aggiunte introdotte ai giochi della serie Total War nel corso del tempo, come un sistema diplomatico più moderno e la mappa tattica.

SEGA parla anche del supporto alle battaglie multiplayer PvP cross-platform, che permetteranno ai possessori del gioco su Windows, macOS e Linux di sfidarsi gli uni con gli altri. Mai un Total War ha avuto una feature del genere prima d'ora.

La data di rilascio prevista è quella del 29 aprile. Inoltre, chi possiede il gioco originale può acquistare la nuova versione con uno sconto del 50%, e questo vale sia per Steam che per lo store di Feral Interactive, ovvero la software house che si occuperà dello sviluppo del gioco.