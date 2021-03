Il mitico Need for Speed ​​Underground 2 torna in Ray Tracing (grazie a una mod)

Con le sue luci psichedeliche e per l'incrocio con la serie di film Fast and Furious, Need for Speed ​​Underground 2 è un gioco che resterà per sempre indimenticato. Proprio la sua insistente illuminazione, inoltre, si sposa molto bene con il Ray Tracing. La pensa così anche il modder KTMX, che ha lanciato la sua ultima creazione, NFSU2 REDUX 2.0, proprio allo scopo di conferire illuminazioni in Ray Tracing al mitico Need for Speed ​​Underground 2.

Ecco com'è Need for Speed ​​Underground 2 in Ray Tracing

Ricordiamoci che parliamo di un gioco uscito per la prima volta 17 anni fa, altro aspetto che si sposa bene con l'applicazione del Ray Tracing. Come sappiamo, infatti, il Ray Tracing riduce drasticamente le prestazioni con i moderni, e iper-dettagliati, titoli, mentre può essere gestito meglio nei giochi di qualche anno fa.

L'incredibile mod di KTMX migliora quasi tutti gli elementi grafici di Need for Speed ​​Underground 2, dalle texture alle ombre, aggiunge effetti di profondità di campo e l'occlusione ambientale. Il modder specifica soprattutto di aver provveduto a un grosso lavoro di ottimizzazione delle texture, per quanto riguarda le strade, i cartelloni pubblicitari, gli edifici e le stesse auto.

Potete scaricare NFSU2 REDUX 2.0 a questo indirizzo.