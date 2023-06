SEGA e Bungie, Microsoft voleva acquisirle per dare impulso al Game Pass

Microsoft ha pensato di acquisire Bungie e SEGA, lo rivelano alcuni documenti interni dell'udienza sul caso "FTC vs. Microsoft". Il capo di Xbox Phil Spencer inviò un'email nel novembre 2020 all'amministratore delegato Satya Nadella e al direttore finanziario Amy Hood chiedendo il permesso di bussare alla porta di SEGA Sammy, la holding a cui fa a capo SEGA, per una potenziale acquisizione.

"Riteniamo che SEGA abbia creato un portafoglio ben bilanciato di giochi in segmenti con un appeal geografico globale e ci aiuterà ad accelerare Xbox Game Pass su console e non", scriveva Spencer nella missiva. "L'appeal globale delle amate IP di SEGA aiuteranno a espandere la portata di Xbox Game Pass a un nuovo pubblico in tutto il mondo, in particolare in Asia, dove i contenuti localizzati sono fondamentali per il successo", sono le parole usate da Spencer per perorare l'acquisto di SEGA.

Non sappiamo se Spencer abbia ottenuto il via libera ad avviare una trattativa, ma l'acquisizione a oggi non si è verificata e secondo The Verge in un documento datato aprile 2021 sui possibili studi da acquisire SEGA era ancora presente.

Non solo, Microsoft ha anche pensato di acquisire Bungie (acquistata da Sony), Zynga (finita nelle mani di Take-Two, ma approcciata senza successo da Microsoft) e IO Interactive (Eidos), insieme a Thunderful, Supergiant Games, Niantic, Playrix.

Infine, è trapelata una lista di sviluppatori su cui Microsoft ha puntato gli occhi, tra cui troviamo Mundfish (Atomic Heart), Striking Distance Studios (The Callisto Protocol), Team Cherry (Hollow Knight) e Counterplay Games (Godfall) solo per citarne alcuni.