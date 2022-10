Scorn: l'avventura horror è ora disponibile su PC e Xbox Series X|S, anche su Game Pass

Presentato per la prima volta nel novembre 2014, a quasi otto anni dal suo annuncio Scorn approda finalmente su PC e sulle console Xbox di nuova generazione. L'horror 'biomeccanico' di Ebb Software è un'avventura fortemente ispirata dalle opere di Hans Ruedi Giger, artista svizzero a cui dobbiamo la creazione dell'iconico Xenomorfo di Alien e di altre opere in cui si fondono elementi meccanici e organici. Ecco com'è stato accolto Scorn dalla critica specializzata.

Scorn arriva su PC e Xbox: accoglienza tiepida dalla critica?

"Senza nessuna forma di assistenza, i giocatori dovranno affrontare gli orrori che considerano questo mondo fatiscente la loro casa, usando un arsenale di armi biomeccaniche per sopravvivere indenni", così il publisher Kepler Interactive introduce i giocatori all'avventura di Scorn.

Dedicata a quei giocatori che hanno "un certo gusto per il macabro e il grottesco", questa insolita avventura in prima persona si distingue per uno stile estetico ricercato e chiaramente ispirato alle opere del designer H. R. Giger, 'papà' dello Xenomorfo e premio Oscar per gli effetti speciali (1980). In Scorn troviamo i tipici elementi dei first-person shooter, con un arsenale degno dei più celebri film di David Cronenberg, così come impegnativi enigmi e puzzle ambientali.

"Con l'obiettivo di attraversare un bio-labirinto desolato e intricato, l'unico modo per farcela è imparare le regole di questo luogo da incubo e attivare i crudeli macchinari che troverai sul tuo cammino", si legge nel comunicato ufficiale di Scorn. "Mettendo insieme questi segreti e utilizzando gli strumenti organici a tua disposizione, sopravvivere a questo mondo potrebbe essere possibile. Trovare la verità, invece, è tutta un’altra faccenda".

In un tweet, poi rimosso, l'insider Tom Henderson ha fatto notare la sorprendente varietà dei voti che la critica specializzata ha riservato per Scorn: si viaggia tra il 4 (XboxEra, VGC) e il 9 (Gaming Nexus), con una media pari a 7.2/10. Con tono provocatorio, Henderson ha quindi affermato che Scorn dimostra "perché le recensioni dei giochi non contano nel 2022". Il post è stato cancellato qualche ora dopo e Tom Henderson si è scusato pubblicamente.

Scorn è ora disponibile su Xbox Series X|S e su PC (Steam e Epic Games Store). Gli utenti abbonati a Xbox Game Pass posso riscattare il gioco dal catalogo e installarlo su console e PC.