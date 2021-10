Schede Seagate di espansione per Xbox Series S e X: arrivano i tagli da 2TB e 512GB

Dopo l'unità da 1 TB, Microsoft e Seagate introdurranno nuovi tagli per quanto riguarda le schede di espansione dello spazio di storage di Xbox Series S e X. Con le soluzioni da 2TB e da 512GB, gli utenti avranno infatti maggiore scelta qualora volessero disporre di maggiore spazio di archiviazione rispetto alla soluzione da 500 GB presente in Xbox Series S e da 1 TB di Xbox Series X.

Expansion Card Seagate: SSD con interfaccia PCI-E (NVMe) e velocità di 2,4 GB/s

Le Expansion Card di Seagate sono dei veri e propri SSD basati sulla tecnologia Xbox Velocity Architecture per sfruttare le velocità degli SSD e migliorare le prestazioni in gioco e ridurre i tempi di caricamento, insieme agli altri vantaggi propri della nuova generazione di console. Queste unità presentano interfaccia PCI-E (NVMe) e offrono una velocità di trasferimento di 2,4 GB/s.

Tutti i giochi Xbox possono essere eseguiti dalla scheda di espansione così come dall'SSD interno, senza differenze in termini di latenza o di prestazioni. Soprattutto con l'abbonamento Xbox Game Pass disporre di maggiore spazio di archiviazione è praticamente obbligatorio: il servizio di Microsoft permette di accedere a un nutrito catalogo di titoli senza costi aggiuntivi, i quali però richiedono molto spazio per l'installazione.

Fra le funzionalità delle nuove Xbox abilitate dalle Expansion Card di Seagate troviamo anche "Quick resume", che consente di passare da un gioco all’altro in pochi secondi, direttamente dall’unità SSD interna o dalla scheda di espansione. Questa funzionalità è compatibile a prescindere dall'unità di storage su cui risiedono i giochi, che può essere l'unità SSD interna, l'Expansion Card di Seagate o un'unità HDD o SSD USB 3.1 esterna.

Come annunciato sul sito Xbox, le nuove Expansion Card arriveranno entro la fine dell'anno, con prezzi che negli Stati Uniti andranno da $139.99 per il taglio da 512GB a $399.99 per quello da 2TB. Prezzi non propriamente a "buon mercato" che si giustificano in parte con il supporto alla Xbox Velocity Architecture. Si tratta, infatti, di prodotti in tutto e per tutto realizzati in collaborazione con Microsoft, che sfoggiano il logo Designed for Xbox Limited Series.

Per utilizzare le Expansion Card di Seagate, è sufficiente collegare la scheda alla porta di espansione che si trova sul retro di Xbox Series X o Xbox Series S, senza dover aprire fisicamente le console. Il giocatore può impostare la scheda di espansione come unità predefinita per l'installazione dei giochi e giocare direttamente da quest'ultima. Si possono anche spostare i giochi dalla memoria locale a quella esterna o fare tutto ciò che normalmente si potrebbe fare con un'unità di espansione esterna. L'unica differenza è che la scheda di espansione è progettata per corrispondere esattamente alle prestazioni dell'unità interna di Xbox Series X|S. Le Expansion Card di Seagate sono gli unici SSD esterni sul mercato progettati per sfruttare l'Xbox Velocity Architecture e fornire esattamente le stesse prestazioni dell'SSD interno.