Samsung Gaming Hub: GeForce NOW e Stadia in un'unica soluzione per Smart TV

In occasione del CES 2022, Samsung ha presentato ufficialmente il suo Gaming Hub, una nuova piattaforma dedicata ai videogiocatori e integrata negli Smart TV del colosso di Seul. Attraverso un'unica soluzione gli utenti potranno accedere ai più popolari servizi di game streaming, come NVIDIA GeForce Now, Google Stadia e Utomik. Nei piani di Samsung, il Gaming Hub sarà disponibile in tutto il mondo nel corso del 2022 per una selezione di Smart TV.

Gaming Hub: la soluzione di Samsung per i giochi in streaming

Con Gaming Hub, Samsung vuole offrire ai giocatori un unico strumento per giocare i propri titoli preferiti e per scoprirne di nuovi, il tutto grazie al supporto integrato dei principali servizi di game streaming. La piattaforma, accessibile dagli Smart TV compatibili, consentirà agli utenti di continuare a usare il controller della propria home console (PlayStation o Xbox) per giocare ai titoli inclusi nelle librerie cloud di GeForce Now, Stadia e Utomik.

NVIDIA, Google e Utomik sono i partner che affiancheranno Samsung in questa prima fase, che coincide con il lancio globale della piattaforma. La compagnia sudcoreana specifica che "è solo l'inizio" e che in futuro Gaming Hub accoglierà altri servizi di cloud gaming.

"Sappiamo che la popolarità del gaming continua a crescere tra i nostri clienti e, proprio per questo, abbiamo combinato la nostra leadership in fatto di Smart TV e un software avanzato di gioco, affinché gli utenti possano immergersi più facilmente e più rapidamente nei giochi che amano di più", ha dichiarato Won-Jin Lee, Corporate President di Samsung Electronics. "Abbiamo sviluppato la soluzione Samsung Gaming Hub con i nostri incredibili partner a beneficio di tutti i gamer e prevediamo di proseguire la nostra collaborazione per far crescere ulteriormente l’ecosistema".

Ecco l'elenco delle funzionalità offerte da Samsung Gaming Hub:

Accesso a un'ampia gamma di titoli

Partecipazione istantanea ai giochi preferiti o scoperta di giochi nuovi con un facile accesso ai più popolari servizi di game streaming e giochi per console su un unico schermo

L'intero universo gaming riunito in un’unica soluzione

Facile accesso a giochi su YouTube per seguire i propri streamer preferiti

Possibilità di continuare a usare il controller personale e collegare il controller preferito a Samsung Gaming Hub

Esplorazione, ricerca e acquisto di nuovi giochi all’interno del Samsung Gaming Hub, con un ecosistema costruito da zero

Come dichiarato da Samsung, l'accesso a Gaming Hub sarà reso disponibile attraverso il nuovo Smart Hub della gamma TV 2022. Oltre a includere la piattaforma dedicata al Gaming, lo Smart Hub permetterà agli utenti di esplorare le categorie Media e Lifestyle. Il nuovo software progettato da Samsung integrerà inoltre la Smart Calibration, con due modalità di utilizzo: quella semplificata da 30 secondi e quella dedicata agli esperti che richiederà 10 minuti di lavoro.

Il lancio di Samsung Gaming Hub, ribadiamo, è previsto nel corso del 2022.