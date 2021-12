Saldi invernali Steam partiti! Fino al 5 gennaio sconti su tantissimi giochi

Siamo alle porte delle festività natalizie e per molti di noi c'è più tempo per giocare ai nostri titoli preferiti su PC. Se avete appena finito qualche gioco o volete semplicemente acquistarne qualcuno per il futuro, cadono a fagiolo i saldi invernali Steam, con tantissimi titoli - anche di peso - scontati fino al 90%. Il termine è il 5 gennaio alle 19:00.

Deathloop a 29,99€ (-50%), Terraria a 4,99€ (-50%), Jedi Fall Order a 14,79€ (-63%), Doom Eternal a 14,99€ (-75%), Death Stranding a 17,99€ (-70%), Horizon Zero Dawn a 24,99€ (-50%), The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (-80%) sono solo alcuni degli sconti che citiamo, ma sono veramente tantissimi e c'è l'imbarazzo della scelta: il rischio è di farsi prendere la mano.

Valve non è l'unica a scontare i giochi sul proprio negozio digitale, anche Epic sta praticando sconti su diversi titoli e ogni giorno regala un nuovo titolo: oggi tocca a Mutant Year Zero: Road to Eden, riscattabile gratuitamente fino alle 17:00.

Giochi a prezzi molto interessanti anche su GOG.com, Ubisoft Store e EA Origin. Potreste passare delle ore a spulciare i cataloghi di tutti questi store e allo stesso tempo la vostra tredicesima potrebbe subire un forte contraccolpo, ma non saremo noi a dirvi cosa fare con i vostri soldi, quindi "buona caccia", divertimento e tanti auguri di Natale all'insegna del gaming!