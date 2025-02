Safer Internet Day 2025 e gaming: le iniziative di PlayStation dedicate alla sicurezza

In occasione del Safer Internet Day, Sony Interactive Entertainment ha parlato delle più recenti misure adottate nei confronti della sicurezza online, al fine di garantire ai suoi utenti un ambiente di gioco sano e protetto. Nel corso del 2024, la compagnia giapponese ha rafforzato la sua strategia fondata su tre semplici concetti: 'Eseguire, Controllare e Proteggere'.

Agli atti pratici, sono stati lanciati nuovi servizi di supporto dedicati ai giocatori e introdotte avanzate misure di sicurezza per accedere al PlayStation Network. Sono stati inoltre sviluppati sofisticati strumenti per la rilevazione e rimozione dei contenuti dannosi.

Sony PlayStation per un gioco sicuro e divertente

Nel suo bilancio, Sony ha parlato delle novità più significative rivolte alla community PlayStation. Tra queste spicca l'apertura di un nuovo portale di supporto - integrato nella sezione 'Il mio account' del sito ufficiale - che permette agli utenti di monitorare in tempo reale lo stato del proprio profilo e la cronologia delle moderazioni.

La sicurezza degli accessi è stata ulteriormente potenziata con l'introduzione del sistema passkey, una tecnologia all'avanguardia che offre una protezione aggiuntiva contro gli accessi non autorizzati. Le passkey, ricordiamo, sono state adottate anche da altre grandi aziende - tra cui Google - in sostituzione alle tradizionali password.

Parallelamente, Sony Interactive Entertainment ha sviluppato strumenti più sofisticati per l'individuazione e la rimozione di contenuti potenzialmente dannosi. Questo consentirà a PlayStation di mantenere un ambiente positivo e sicuro per tutti gli utenti.

Sul fronte delle partnership, PlayStation ha ampliato significativamente la sua rete di collaborazioni con organizzazioni specializzate nel supporto alla salute mentale. Oltre alla consolidata partnership con Shout e Crisis Text Line, l'azienda ha stretto nuove alleanze strategiche, tra cui quella con Ibasho Chat in Giappone e un'espansione della collaborazione con FindaHelpline, creando una rete globale di supporto per i giocatori.

Spazio anche all'educazione digitale delle famiglie, grazie alla diffusione di nuove linee guida specifiche per genitori e tutori. Tra le cinque raccomandazioni di Sony spicca quella di stabilire limiti ragionevoli per il tempo di gioco, coinvolgendo attivamente i giovani giocatori nella definizione di programmi bilanciati di utilizzo degli schermi.

L'azienda ha inoltre annunciato la sua prima partecipazione alle attività del Safer Internet Centre del Regno Unito, segnando un ulteriore passo verso l'integrazione delle best practice internazionali nella sua strategia di sicurezza online. "In Sony Interactive Entertainment, la sicurezza online rappresenta un tassello fondamentale per creare un’incredibile esperienza di gaming", si legge nel comunicato ufficiale. "Grazie per aver preso parte a questo viaggio mentre continuiamo a dare priorità alla tua sicurezza, al tuo benessere e al tuo divertimento".