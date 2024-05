ROG Ally X: un aggiornamento concreto dedicato ai giocatori 'enthusiast'

ASUS ROG ha annunciato la nuova ROG Ally X, una nuova variante migliorata della sua console portatile della quale verranno svelati tutti i dettagli il prossimo 2 giugno. Non si tratta di una nuova generazione, ma di un aggiornamento che migliora ogni aspetto del dispositivo.

A tal proposito, Whitson Gordon di ROG ha voluto essere chiaro: la nuova console non rappresenta la seconda generazione di Ally, il processore AMD Ryzen Z1 Extreme rimane invariato così come il display. Tuttavia, la nuova versione offrirà un importante upgrade rispetto a quella attualmente disponibile.

Innanzitutto, sono stati aumentati i tagli di memoria e aggiunto il supporto agli SSD NVMe M.2 2280, ovvero lo stesso formato utilizzato dai PC. È stata anche cambiata la posizione del famigerato slot per schede SD, così da evitare i problemi di surriscaldamento e i danni conseguenti alle memory card.

Inoltre, Jake Kulinski, ha parlato di un importante miglioramento della batteria, prospettando un aumento dell'autonomia tra il 30% e il 40%. Ma non solo, ha fatto riferimento anche ad "altre parti fisiche" mentre il collega Gordon sembrava imitare l'utilizzo delle levette analogiche. È lecito aspettarsi, quindi, anche diversi miglioramenti ai comandi, seppur al momento risulti difficile capire quali nello specifico.

La console verrà fornita con il nuovo Armoury Crate SE che non apporterà grandi cambiamenti, ma alcuni miglioramenti che renderanno l'esperienza utente più accessibile e piacevole. In primis, è stata aggiunta la possibilità di consultare le singole librerie di giochi separatamente (Steam, GOG, Epic Games Store ecc.).

Sarà anche possibile selezionare uno sfondo per la scheda relativa ai giochi di Armoury Crate e visualizzare i titoli come elenco oltre che attraverso le copertine. Sarà aggiunta anche la scheda "Preferiti" completamente personalizzabile che dovrebbe semplificare la consultazione per chi possiede librerie davvero ampie.

Infine, chi proprio non riusciva a farsi piacere la colorazione bianca – l'unica disponibile al momento – sarà lieto di sapere che la nuova ROG Ally X sarà disponibile anche nera. Insomma, potremmo interpretare la nuova console come un aggiornamento mid-gen, analogamente a quanto visto in passato con PS4 Pro, Xbox One X o Switch OLED.

Naturalmente, al momento non sono stati condivisi i prezzi della nuova console, ma considerando che si tratta di un upgrade "significativo" è probabile che il listino superi il prezzo dell'attuale top di gamma, ovvero sia maggiore di 699 euro. Non rimane che attendere il 2 giugno per sapere cosa proporrà concretamente ASUS con la nuova ROG Ally X.