ROG Ally, il nuovo firmware riduce le prestazioni: ASUS al lavoro su un fix

Non sempre gli aggiornamenti software colpiscono nel segno. Ci sono update che migliorano le prestazioni, altri che introducono nuove funzionalità e altri ancora che correggono vulnerabilità di sicurezza. E poi ci sono quelli che, per qualche ragione, riducono le prestazioni: è il caso del BIOS 319 di ROG Ally.

Se un update precedente al lancio aveva incrementato le prestazioni viste con le prime recensioni in determinati contesti, incoraggiando all'update, questa volta sembrerebbe meglio attendere.

Come riportato in un video dallo youtuber The Phawx e da Hothardware, mentre il firmware 319 nasce per migliorare le prestazioni con TDP di 9W, non solo fallisce sotto quel fronte, ma impatta anche sulle prestazioni della console con TDP di 15 e 25W, abbassando probabilmente le frequenze di clock sostenute della APU AMD. Anche The Verge ha ravvisato un calo prestazionale importante rispetto ai test svolti al lancio.

La portatile Windows di casa ASUS vive quindi un cosiddetto caso di "regressione delle prestazioni", tanto che la stessa casa taiwanese è intervenuta in una live streaming affermando che un fix è in via di sviluppo e che è possibile saltare l'ultimo update.

Chi è già passato all'ultimo firmware può procedere con il downgrade manuale tramite l'utility ASUS EZ Flash, anche se non tutti i possessori di ROG Ally potrebbero sapere come fare.

ROG Ally è disponibile su ASUS eshop, Mediaworld e Gold Store a un prezzo consigliato al pubblico di 799€. La versione disponibile nel nostro Paese è quella più potente, dotata della APU AMD Ryzen Z1 Extreme con 8 core e 16 thread Zen 4, a cui si unisce la GPU RDNA 3 con 12 Compute Unit per una potenza grafica di 8,6 teraflops.

ROG Ally è equipaggiata con 16 GB di memoria LPDDR5-6400, un SSD PCIe 4.0 da 512 GB e uno slot per schede microSD UHS-II per espandere ulteriormente la sua capacità di archiviazione. Il supporto Wi-Fi 6E garantisce una connessione solida, anche in presenza di reti congestionate. ROG Ally vede al centro un pannello Full HD (1080p) a 120 Hz da 7 pollici con supporto FreeSync Premium.