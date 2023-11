ROG Ally: HYPER-RX e supporto al 900p con il nuovo aggiornamento

ASUS ha rilasciato un nuovo update per la sua console portatile, ROG Ally, che dovrebbe migliorare le prestazioni e ottimizzare l'autonomia. L'aggiornamento introduce anche HYPR-RX, una funzionalità di AMD che consente di attivare tutte le tecnologie proprietarie come FSR, Anti-Lag e Radeon Boost.

Partiamo però dalle correzioni, fondamentali per giochi come EA Sports FC 24 e Resident Evil Village. ASUS, infatti, ha corretto i problemi che impedivano l'avvio dei suddetti giochi insieme a un bug che non permetteva alla Ally di riconoscere alcuni monitor 8K a 60 Hz.

Tra le novità più interessanti, invece, c'è il supporto a HYPR-RX, accessibile direttamente dal pannello Radeon. Naturalmente, per accedere alle nuove funzionalità è necessario aggiornare i driver Adrenalin, ma gli utenti possono effettuare tutti gli update – incluso quello del BIOS rilasciato alcuni giorni fa – direttamente da Armoury Crate o attraverso l'app MyASUS.

Tornando ad HYPR-RX, si tratta di una funzionalità recentemente introdotta dal chipmaker americano che consente agli utenti di ottenere le massime prestazioni dal proprio sistema, senza destreggiarsi tra parametri e impostazioni. Basterà attivare la funzione con un solo clic e il software applicherà le impostazioni automaticamente così da ottenere il miglior compromesso possibile tra prestazioni e qualità visiva.

Infine, è stato aggiunto il supporto alla risoluzione di 1600x900 pixel. Si tratta di una via di mezzo tra il Full HD (1920x1080 pixel) e l'HD Ready (1280x720 pixel) che garantisce una piccola rinuncia in termini di risoluzione, ma visivamente più appagante rispetto ai 720p, mantenendo un buon livello prestazionale. Unita a tecniche come FSR, questa risoluzione farà la gioia di chi Ally la utilizza in mobilità – motivo, peraltro, per il quale è stata ideata – grazie a un piccolo guadagno sul fronte dell'autonomia.

Cogliamo, inoltre, l'occasione per ricordarvi che da oggi 31 ottobre e fino al 31 dicembre, ROG Ally Z1 e ROG Ally Z1 Extreme saranno disponibili a un prezzo promozionale rispettivamente di 599 e 699 euro presso lo store online di ASUS, i Gold Store e i maggiori partner fisici e online.