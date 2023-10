ROG Ally con processore Ryzen Z1 vs Z1 Extreme: ecco come cambiano le prestazioni, secondo ASUS

La console portatile Windows ASUS ROG Ally è stata annunciata in estate in due versioni, la prima delle quali prevede un chip Ryzen Z1 Extreme ed è venduta a 799 euro (su ASUS eshop, Mediaworld e Gold Store). Da qualche settimana è arrivato anche il secondo modello con Ryzen Z1, meno potente, a 699 euro (su ASUS eshop).

Si tratta di due soluzioni profondamente differenti per potenza, i chip infatti hanno specifiche diverse. Finora non erano mai state messe in evidenza le capacità dei due modelli, ma fortunatamente ci ha pensato la stessa ASUS ROG. Prima di approfondire, è bene ricordare le differenze tra Ryzen Z1 Extreme e Ryzen Z1.





Il primo integra 8 core Zen 4 capaci di arrivare fino a 5,1 GHz, 24 MB di cache e ben 12 Compute Unit RDNA 3, mentre il Ryzen Z1 ha 6 core Zen 4 in grado di toccare 4,9 GHz, 22 MB di cache e solo 4 Compute Unit RDNA 3. Da sottolineare che dei 6 core x86 del Ryzen Z1, due sono Zen 4c e quattro Zen 4: si tratta di un dettaglio emerso solo successivamente al lancio.

La minore potenza di Ryzen Z1 si riflette sulle prestazioni: nei grafici di ASUS vediamo come la console meno potente possa gestire bene il 720p e molto meno il 1080p. Entrambi i test sono svolti con TDP a 30W, senza tecnologie di upscaling AMD attive.



Salvo il chip le due versioni di ROG Ally sono identiche. A bordo troviamo 16 GB di memoria LPDDR5-6400, un SSD PCIe 4.0 da 512 GB e uno slot per schede microSD UHS-II per espandere ulteriormente la sua capacità di archiviazione. Il supporto Wi-Fi 6E garantisce una connessione solida, anche in presenza di reti congestionate. ROG Ally è poi dotata di pannello Full HD (1080p) a 120 Hz da 7 pollici con supporto FreeSync Premium.

Il display ha una luminosità massima di 500 nit per permettere ai giocatori di seguire l'azione anche negli ambienti più difficili come quelli all'aperto. Inoltre, questo display touchscreen permette di navigare nel desktop Windows 11 per modificare le impostazioni o installare i giochi.

ROG Ally può essere utilizzata come un dispositivo completamente portatile ma, acquistando il ROG Gaming Charger Dock opzionale, può essere collegata al televisore permettendo di giocare sul divano e di competere con altri appassionati.