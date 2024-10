Rivelato il prezzo della versione PC di Red Dead Redemption

John Marston e soci sono pronti a lanciarsi su PC il 29 ottobre, e i preordini dell'appena annunciata versione per Windows sono già aperti. Questo rivela quanto costerà

Finalmente i fan della piattaforma PC avranno la versione di Red Dead Redemption per il loro sistema di gioco preferito. Dopo anni di attesa, il gioco inizialmente lanciato nel 2010 arriverà sui computer con Windows, addirittura dopo il suo stesso seguito, la cui versione PC ha debuttato nel 2019.

Se i giocatori PC possono essere contenti della novità, probabilmente lo saranno un po' meno quando ne conosceranno il prezzo. Con l'apertura dei pre-ordini, infatti, veniamo a sapere che Red Dead Redemption per PC costerà 49,99€, così come costa £ 39,99 la versione PC di RDR nel Regno Unito. Un po' di più rispetto alle previsioni, visto che le versioni PS4 e Switch dello stesso gioco costano 10 euro in meno.

Insieme al gioco base, la prossima uscita includerà anche l'espansione con gli zombi di Red Dead Redemption, Undead Nightmare. "Quando degli agenti federali minacciano la sua famiglia, l'ex fuorilegge John Marston è costretto a dare la caccia alla banda di criminali che un tempo considerava suoi amici" si legge nella pagina prodotto sul sito di Rockstar da cui è possibile fare il pre-order.

Questa versione di Red Dead Redemption è stata sviluppata in collaborazione con Double Eleven e aggiunge una serie di miglioramenti specifici per il PC tra cui la risoluzione nativa 4K fino a 144 Hz. Il gioco si può acquistare anche su Steam e su Epic Games Store e, come requisiti hardware, necessita almeno di un Intel Core i5-4670 con 8 GB di RAM e NVIDIA GeForce GTX 960, con la RTX 2070 tra i raccomandati.