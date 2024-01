Rivelati i prezzi di OneXPlayer X1: la nuova console portatile con Intel Core Ultra 7 155H partirà da 859$

La nuova OneXPlayer X1, recentemente sbarcata su Indiegogo, è una soluzione 3 in 1 che può diventare laptop, tablet o PC handheld. Oltre a questo, si distingue dagli altri progetti del genere per equipaggiare un modernissimo processore Intel Core Ultra 7 155H (o 125H), oltre che un display con una diagonale generosa di 11 pollici.

Un fattore decisivo di questa offerta riguarderà, ovviamente, il suo prezzo, e OneXPlayer fa luce su questo aspetto, cosa che non aveva fatto nei primi annunci. Si parte da 859$ (i prezzi sono riferiti al mercato Usa) per la versione con Intel Core Ultra 7 125H, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, per salire fino a 1.399$ per quanto riguarda il modello con Intel Core Ultra 7 155H con 64 GB di RAM e SSD da 4 TB. OneXPlayer X1 prevede anche i bundle comprensivi della sua GPU esterna ONEXGPU, e in questi casi i prezzi variano da 1.509$ fino a 2.049$.

Non sono molte altre le soluzioni che possono vantare prerogative come quelle di OneXPlayer X1, con Minisforum V3 che è quella che si avvicina di più vantando anch'essa una configurazione 3 in 1 basata su AMD Ryzen 8040 "Hawk Point". OneXPlayer X1 arriverà, invece, con due diversi tipi di allestimento per quanto riguarda la CPU, entrambi visti come i processori destinati a dominare il settore dei dispositivi portatili grazie al loro rapporto prestazioni per watt. In termini di specifiche, il Core Ultra 7 155H presenta 16 core e 22 thread, un clock base di 3,8 GHz, un boost clock fino a 4,8 GHz, 24 MB di cache L3 e un TDP da 28 W. Il Core Ultra 7 125H, invece, presenta un design a 14 core con 18 thread, un clock di base da 3,6 GHz e un boost clock da 4,5 GHz. Vanta anche 20 MB di cache ed è configurato con un TDP da 28 W.

Lo schermo di questo dispositivo portatile riproduce le immagini alla risoluzione di 2560 x 1600 pixel (2.5K LTPS) con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità massima di 540 nit. Da specifiche, vanta una copertura dello spazio colore sRGB del 138%, che ben si addice alla riproduzione di contenuti multimediali di vario tipo, oltre che dei videogiochi.

La memoria di OneXPlayer X1 sarà di tipo LPDDR5x e opererà a una frequenza di 7467 MT/s, un'altra specifica che va a collocarsi nel segmento high-range che oggi l'industria è in grado di offrire. Non manca uno slot di tipo M.2 2280 PCIe 4.0 per poter aggiungere un secondo SSD e aumentare lo spazio di archiviazione, garantendo al contempo prestazioni ai vertici della categoria.

Degli agganci magnetici consentono di aggiungere o staccare i controller, e lo stesso può dirsi della tastiera, in modo da garantire la flessibilità che rappresenta uno dei punti di forza dell'offerta secondo le indicazioni di OneXPlayer. In termini di opzioni di connessione, invece, OneXPlayer X1 offrirà 2 porte USB 4.0, insieme a una USB 3.2. Non manca la porta Oculink per quegli utenti che volessero aggiungere una GPU esterna, così come una TF (TransFlash) per un'ulteriore opzione di archiviazione. OneXPlayer X1 supporta anche gli standard di connessione Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

La campagna crowdfunding su Indiegogo partirà tra 2 giorni, il 24 gennaio, e i primi sostenitori riceveranno una serie di accessori più completa (tra cui la tastiera magnetica e la borsa per trasportare il dispositivo) rispetto a chi sottoscriverà il proprio impegno dopo 72 ore.