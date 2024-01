OneXPlayer X1: la nuova console portatile con Intel Core Ultra 7 155H sbarca su Indiegogo

Con un peso di soli 789g, la console portatile per giocatori PC OneXPlayer X1 sfoggia il nuovo processore Intel Core Ultra 7 155H e un display LTPS da 10,95 pollici con risoluzione 2.5K. Questa console portatile per giocatori PC viene presentata come "rivoluzionaria e in grado di inaugurare una nuova era nel mondo del gaming portatile".

Questo dipende principalmente dalle caratteristiche del nuovo processore Intel, con il suo design modulare e la presenza di un'unità AI (NPU). Ma è interessante anche lo schermo, con un refresh rate di 120Hz e una luminosità di 540 nit. Parliamo di uno schermo che opera alla risoluzione di 2560x1600 pixel, con tecnologia di oscuramento DC e una gamma di colori sRGB del 138%.

OneXPlayer X1 sarà anche particolarmente leggera, grazie a un corpo ultra-sottile e lavorato con precisione CNC che promette una perfetta combinazione di stile e resistenza, costituito da alluminio di grado aeronautico della serie 6000. X1, inoltre, arriverà in vari tagli di memoria di sistema, fino a un massimo di 64 GB. Sarà RAM di tipo LPDDR5x a 7467 MT/s e sarà accompagnata da un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 con protocollo NVMe.

La console portatile è anche dotata di un sistema avanzato di altoparlanti realizzati in collaborazione con Harman AudioEFX. Accuratamente sintonizzati e certificati, questi altoparlanti offrono un suono cristallino e bilanciato.

Una delle caratteristiche più innovative di OneXPlayer X1 riguarda, poi, il suo controller, che può essere staccato dallo schermo principale e usato separatamente, mentre al primo può essere abbinata la tastiera oppure usato come tablet. Il controller presenta un design ergonomico, con grilletti lineari e un versatile D-Pad.

OneXPlayer X1, inoltre, abbraccia la connettività con Thunderbolt 4, e offre la porta Oculink (per la connessione a GPU esterne) e due USB 4.0. Alimentato da una batteria da 65,02 Wh, X1 offre oltre 3 ore di gioco o 10-12 ore di riproduzione video. Il caricatore GaN da 100W garantisce una ricarica rapida, raggiungendo il 50% in soli 40 minuti.

OneXPlayer X1 dovrebbe essere disponibile alle consegne a breve, si dice già dal mese di gennaio. Non è certo la prima console portatile di questa azienda ma X1 ne rappresenterà il vertice in termini di tecnologia e performance. Non si conosce ancora il prezzo, ma non sarà certamente basso se si considera che OneXPlayer 2 Pro con CPU AMD Ryzen 7 7840U viene venduta a 949 dollari (quando in offerta). Per altri dettagli e per partecipare alla campagna di finanziamento in crowdfunding vi rimandiamo a Indiegogo.