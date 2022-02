Ritrovata una collezione di videogiochi dal valore di migliaia di euro, con Chrono Trigger, Final Fantasy III e molti altri

Una collezione di videogiochi che oggi vale svariate migliaia di euro. La nascondeva un negozio negli Usa, fallito 27 anni fa. Il suo magazzino è rimasto intatto negli anni e oggi, alla riapertura, disvela un piccolo tesoro di videogiochi. Aladdin, Chrono Trigger, Final Fantasy III, Castlevania: Bloodlines, Brainlord, Breath of Fire II, Zombies Ate My Neighbors, Sunset Riders, Contra: Hard Corps, TMNT: Turtles in Time, Secret of Evermore sono solamente alcuni dei titoli che si possono scorgere nelle immagini.

Le quali sono state registrate da uno youtuber e hanno fatto velocemente il giro della rete. I giochi sono nel formato cartuccia per le piattaforme più popolari degli anni novanta come Super Nintendo, Sega Mega Cd, Mega Drive, Saturn fino alle cartucce per il 3DO. Tutto in perfetto stato e, con ogni probabilità, ancora funzionante.

Una cartuccia come quella di Chrono Trigger per SNES mostrata nel video oggi può essere rivenduta a circa 2000 Euro, mentre giochi come Mutant Ninja Turtles IV: Turtles In Time, Final Fantasy III e Sunset Riders valgono poco di meno. Dopo il rinvenimento, i proprietari della collezione ne stanno stimando il valore che, con queste premesse, deve essere di diverse migliaia di euro.

Non si tratta certo del primo ritrovamento di preziosi giochi del passato. Il più celebre risale al 2014, quando furono dissotterrate nel deserto del New Mexico migliaia di cartucce per Atari 2600, nascoste in seguito alla crisi dei videogiochi del 1983. In quegli anni, infatti, la diffusione di moltissimi giochi fin troppo uguali tra di loro e di bassa qualità, anche perché sviluppati in pochissimo tempo, diede un duro colpo all'industria dei videogiochi americana, con tantissime cartucce che rimasero invendute, come nel caso dell'Atari 2600. Una storia che è tornata popolare in tempi recenti anche grazie al documentario realizzato per la piattaforma TV di Xbox.