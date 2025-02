Ritorno al Futuro: un nuovo videogioco dedicato a Marty McFly e Doc in arrivo?

In un'intervista con cleveland.com, il co-creatore di Ritorno al Futuro ha accennato a un nuovo videogioco che potrebbe prendere vita nei prossimi anni. Non ha fornito ulteriori informazioni e, sfortunatamente, non è detto che arrivi mai sugli scaffali.

A parlarne è stato Bob Gale, co-creatore della famosa trilogia cinematografica che si appresta a celebrare il suo quarantesimo anniversario. A Gale è stato chiesto "cosa c'è di nuovo?" nell'universo di Ritorno al Futuro secondo il suo punto di vista.

"Abbiamo la possibilità di realizzare un nuovo videogioco basato su Ritorno al Futuro" ha spiegato. "Non posso dirvi di più perché non mi è permesso, ma è qualcosa che volevamo fare da molto tempo. Naturalmente, il 2025 è il 40° anniversario del film originale. Stiamo organizzando diversi eventi, inoltre è in fase di post-produzione un documentario sulla realizzazione del musical".

Per chi non lo sapesse, il franchise di Ritorno al Futuro ha già ricevuto un videogioco "recente": Back to the Future: The Game. Pubblicato da Telltale Games nel 2010, come gli altri titoli dello sviluppatore, si trattava di un gioco basato sulla narrazione. Fu accolto positivamente dagli appassionati ed è considerato da alcuni un ottimo sequel spirituale della trilogia originale.

Sfortunatamente, Telltale Games è stata chiusa: la software house ha dichiarato fallimento nel 2018 e il gioco non è più disponibile all'acquisto. Naturalmente, non sappiamo se il nuovo progetto sarà un titolo basato sulla narrazione o un'esperienza completamente nuova, la speranza per ora è che quantomeno venga pubblicato.