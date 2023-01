Returnal disponibile su PC il 15 febbraio: trailer e requisiti di sistema completi

Returnal debutterà su PC il 15 febbraio, acquistabile su Steam ed Epic Games Store a 59,99€. Dopo la conferma dell'approdo sulla piattaforma nel pre-show dei TGA 2022, Sony e Housemarque hanno comunicato la data di uscita precisa e sono entrate nel dettaglio dei requisiti di sistema e delle tecnologie supportate dal titolo.

Lo sparatutto in terza persona che propone una marcata componente roguelike si presenterà su PC con diversi preset grafici e la possibilità di visualizzare FPS, uso della CPU, GPU e la latenza. Ricordiamo che Returnal è basato sul motore Unreal Engine 4 e il porting su PC è opera di Climax Studio.

Ottimizzato per supportare formati di schermo come 16:10, 21:9 e 32:9, il gioco non si farà mancare riflessi e ombre in ray tracing, il tutto personalizzabile grazie a cursori. Se non bastasse per un gameplay fluido, sarà possibile appoggiarsi a NVIDIA DLSS, NVIDIA NIS e FSR2 di AMD.

Minimo Medio Consigliato Epico Ray tracing Prestazioni medie 720P @ 60FPS 1080P @ 60FPS 1080P @ 60FPS 4K @ 60FPS 4K @ 60FPS* Impostazioni grafiche Basso Medio Alto Epica Epica GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)

AMD Radeon RX 580 (8 GB) NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB)

AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB)

AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB)

AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) NVIDIA RTX 3080 Ti (12 GB)

AMD Radeon RX 6950 XT (16 GB) CPU Intel Core i5-6400 (4 core 2,7 GHz)

AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3,5 GHz) Intel Core i5-8400 (6 core 2,8 GHz)

AMD Ryzen 5 2600 (6 core 3,4 GHZ) Intel Core i7-8700 (6 core 3,7 GHz)

AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3,7 GHz) Intel Core i7-9700K (8 core 3,7 GHz)

AMD Ryzen 7 3700X (8 core 3,6 GHz) Intel Core i9-11900K (8 core 3,5 GHz)

AMD Ryzen 9 5900X (12 core 3,7 GHz) RAM 16 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4 32 GB DDR4 32 GB DDR4 OS Windows 10 64-bit (versione 1903) Windows 10 64-bit (versione 1903) Windows 10 64-bit (versione 1903) Windows 10 64-bit (versione 1903) Windows 10 64-bit (versione 1903) Spazio su disco 60 GB HDD

(SSD consigliato) 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD

Quanto ai requisiti di sistema, rispetto a quelli trapelati in passato sono stati espansi in modo da offrire un quadro migliore dell'hardware necessario per giocarlo con determinate impostazioni grafiche. Rispetto al passato, osserviamo che i 32 GB di memoria RAM sono richiesti solo dall'impostazione grafica Epica per giocare in 4K a 60 fps. L'asterisco nei requisiti ray tracing sta a indicare il consiglio degli sviluppatori di usare le tecnologie di upscaling di NVIDIA e AMD per raggiungere le prestazioni indicate. Per maggiori informazioni sul gioco e le nostre impressioni, potete leggere la recensione del gioco provato su PS5.