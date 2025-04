Returnal compie 4 anni e festeggia con una patch dedicata a PS5 Pro

In occasione del quarto anniversario dal lancio, Housemarque ha rilasciato un aggiornamento gratuito per Returnal, pensato per sfruttare le potenzialità hardware della PlayStation 5 Pro. La nuova patch migliora sensibilmente la resa grafica del titolo, incrementando la risoluzione fino a 2,5 volte rispetto alla versione originale su PS5.

Secondo quanto comunicato, l'aggiornamento mira a offrire un'esperienza visiva più definita e dettagliata, presumibilmente avvicinandosi alla risoluzione 4K nativa, in contrasto con l'upscaling utilizzato sulla versione base del gioco. Non sono stati forniti dettagli precisi su eventuali modifiche aggiuntive o su tecniche di rendering avanzate, anche se non si esclude il possibile impiego del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), tecnologia introdotta da Sony per migliorare l'upscaling su PS5 Pro.

Returnal PS5 Pro Enhanced Patch is Out Now!

Featuring up to 2.5X the pixels on PS5 Pro for a higher resolution experience of Returnal. #Returnal #HMQ30 pic.twitter.com/hbbm8Ew7gV — Housemarque (@Housemarque) April 30, 2025

Nella sua versione originale, Returnal utilizzava una ricostruzione temporale per passare da una risoluzione inferiore ai 1440p, poi ulteriormente potenziata con tecniche di upscaling fino al 4K. La nuova patch punta a ridurre questi passaggi, migliorando la qualità dell'immagine nativa, grazie alla maggiore potenza della nuova console.

L'aggiornamento non introduce nuovi contenuti narrativi o di gameplay, ma rappresenta comunque un segnale di attenzione da parte di Housemarque verso una delle sue produzioni più apprezzate. Uscito nel 2021, Returnal è considerato uno dei titoli più innovativi tra le esclusive PS5 (arrivata successivamente su PC), grazie alla sua struttura roguelite e all'ambientazione sci-fi.

Il gioco segue le vicende della protagonista Selene, intrappolata in un loop temporale su un pianeta alieno ostile. Il successo di critica è stato confermato anche dai premi vinti ai BAFTA Game Awards del 2022, tra cui quello per il Miglior Gioco e per la miglior interpretazione a Jane Perry.

Dopo il lancio di Returnal, Housemarque è entrata a far parte dei PlayStation Studios. Lo studio finlandese è attualmente al lavoro su un nuovo progetto, Saros, anch'esso ambientato su un pianeta ostile e mutevole, e con l'attore britannico Rahul Kohli nel ruolo principale. Il gioco è stato annunciato durante lo State of Play di febbraio e sarà ottimizzato per PS5 Pro, con un'uscita prevista nel corso dell'anno.