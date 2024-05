RetroArch porta i giochi retro su Apple TV, iPhone e iPad, dai sistemi Atari a PlayStation e Nintendo

Dopo che Apple ha aperto l'App Store alle applicazioni di emulazione ad aprile, RetroArch è stata la prima app di emulazione popolare a sbarcare su Apple TV, iPhone e iPad su base permanente, anticipando anche Provenance. Disponibile gratuitamente su App Store, RetroArch offre un front-end aperto e privo di pubblicità per eseguire diversi emulatori di giochi.

RetroArch include il supporto per una lunga lista di popolari sistemi di gioco, tra cui Atari, Commodore 64, Nintendo (NES, DS, SNES), Sega e la prima Sony PlayStation. Per funzionare, i giochi devono essere caricati come file ROM: mentre alcuni sono disponibili gratuitamente, altri sono protetti da copyright.

L'emulatore ha molte opzioni avanzate ma è relativamente facile da usare una volta presa confidenza. Ci aspettiamo l'arrivo di altri emulatori su Apple TV, ma RetroArch è un ottimo inizio, offrendo il supporto per oltre 30 sistemi di gioco retro. Si tratta di un'iniziativa senz'altro molto interessante perché permette di rivivere la propria infanzia su alcuni dei dispositivi oggi più popolari e diffusi.

Apple ha modificato le sue politiche sugli emulatori recentemente, dopo alcuni casi che l'hanno coinvolta in prima persona. Negli Stati Uniti le è stata intentata una causa per aver tentato di eliminare sia le app di streaming di giochi sul cloud che le super app, che al loro interno accolgono un contenitore con a sua volta varie app. La Commissione Europea, inoltre, all'interno del nuovo Digital Markets Act ha fatto pressioni, su richiesta, tra le altre, di Spotify, affinché Apple inizi a consentire alle app di streaming musicale di includere collegamenti in-app che indirizzano gli utenti verso acquisti esterni e menzionano informazioni sui prezzi.

Ad ogni modo, adesso Cupertino può ospitare gli emulatori di giochi del passato all'interno dell'App Store. E il primo in assoluto ad approdare è stato iGBA