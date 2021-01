Resident Evil Village: data di uscita e multiplayer. Ora disponibile la demo PS5

In occasione di uno showcase interamente dedicato al nuovo survival horror, Capcom ha annunciato una valanga di novità per Resident Evil Village. L'evento ci ha permesso di assistere a un paio di filmati inediti, tra cui un trailer gameplay, e alla presentazione di Re:Verse, esperienza multiplayer gratuita che celebra il 25esimo anniversario della serie.

Tra gli altri annunci c'è stata la conferma della data di lancio di Village, l'arrivo del gioco sulle console old-gen e il reveal di un'esclusiva demo PS5 scaricabile da oggi.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio 2021, non solo su next-gen

È ufficiale: l'ottavo capitolo di Resident Evil sarà disponibile dal prossimo 7 maggio.

L'ultima iterazione della storica saga horror non sbarcherà solo su PC e sulle console di nuova generazione (PS5, Xbox Series X|S), ma anche su PlayStation 4 e Xbox One, con tanto di cross-buy. Gli utenti PS4 riceveranno un upgrade gratuito alla copia digitale per PS5, mentre gli utenti Xbox si affideranno a Smart Delivery per il passaggio da 'old' a next-gen.

L'annuncio di Capcom arriva con un sensazionale trailer dedicato alla storia di Resident Evil Village. L'ultimo capitolo vedrà nuovamente protagonista Ethan Winters, personaggio introdotto in RE7: questa volta Ethan è sulle tracce della figlia, rapita e portata in un misterioso villaggio popolato da esseri immondi - e che richiama non poco le atmosfere del più celebre Resident Evil 4. Qui faremo la conoscenza dell'elegante Lady Dimitrescu e delle sue figlie, capaci di trasformarsi in letali sciami di insetti. Non si potrà certo definire un'allegra scampagnata.

Sembra che il prossimo Resident Evil tornerà a offrire una maggiore dose di azione, a giudicare dai nuovi filmati presentati da Capcom. Nel trailer gameplay commentato dal producer Peter Fabiano possiamo goderci sei minuti di gioco inediti, in cui assistiamo a una notevole evoluzione del combat system - con la possibilità di parare gli attacchi corpo a corpo - e a un incremento del numero di nemici presenti su schermo, il che renderà ogni situazione ancora più concitata.

Con l'ultima presentazione abbiamo inoltre fatto la conoscenza di "The Duke", un mercante che ci permetterà di acquistare nuovi equipaggiamenti e di vendere gli oggetti trovati nel villaggio e nel castello di Lady Dimitrescu. Non mancherà un sistema di crafting basato sull'utilizzo dei materiali di consumo, con cui potremo creare nuove risorse e munizioni per le nostre armi.

I possessori di PlayStation 5 possono già accedere a un'anteprima esclusiva di Resident Evil Village tramite la demo Maiden. Come dichiara lo stesso Fabiano, non parliamo di un semplice estratto della campagna del gioco, ma di un'esperienza stand-alone in cui vestiremo i panni di un altro protagonista. Ne approfitteremo per esplorare parte dell'ambientazione e per assaporare la bontà tecnica del sempre performante RE Engine sulla console next-gen di Sony.

Resident Evil Re:Verse, un deathmatch a 6 giocatori incluso in Village

Tra le "sorprese" dello showcase c'è stato anche l'annuncio di Resident Evil Re:Verse, titolo multigiocatore che rappresenta un'esperienza a sé stante, ma che sarà incluso gratuitamente nell'offerta di Village. Sarà il regalo di Capcom destinato ai fan per festeggiare insieme il 25esimo anniversario del franchise - previsto per il mese di marzo.

Re:Verse propone una serie di scontri deathmatch da quattro a sei giocatori, in cui ogni partecipante vestirà i panni di un personaggio della serie, ciascuno equipaggiato con un set di abilità uniche. Il roster sarà composto dai protagonisti e dai villain incontrati negli ultimi quattro episodi, che includono i due remake (RE2 e RE3: Nemesis) e il settimo capitolo. Quando un giocatore verrà sconfitto durante il combattimento, il suo personaggio si rigenerà trasformandosi in un'arma biologica, acquisendo un importante vantaggio tattico sugli avversari.

Le partite di Resident Evil Re:Verse saranno caratterizzate da un inedito stile grafico - "fumettoso", si potrebbe dire - scelto con l'evidente intenzione di alleggerire l'impatto sulle performance. Ricordiamo, del resto, che Re:Verse sbarcherà su PS4, Xbox One e PC e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S tramite retrocompatibilità.

I pre-order di Resident Evil Village sono già aperti per le edizioni standard, in versione fisica e digitale, per la Deluxe Edition e la più ricca Collector's Edition. L'edizione Deluxe include l'add-on Trauma Pack per offrire una serie di vantaggi esclusivi, tra cui l'accesso immediato a un livello di difficoltà più alto. L'edizione per collezionisti offre invece una statuetta di Chris Redfield, una SteelBook, un artbook, una mappa in tessuto del villaggio e una key art del gioco.