Resident Evil: Sony annuncia la data d'uscita del (nuovo) reboot cinematografico

Dopo una lunga contesa che ha visto Sony scontrarsi con Warner Bros. e Netflix, alla fine la società giapponese ha acquisito nuovamente i diritti cinematografici di Resident Evil. La saga survival horror più famosa dei videogiochi ritornerà sul grande schermo nel 2026.

Come riporta Deadline, erano ben cinque gli studi a fare la corte al redditizio franchise di Capcom che, per quanto al cinema non abbia mai brillato per numeri, ha generato la considerevole cifra di 1,2 miliardi di dollari complessivi. Il merito è anche di Sony Pictures che, insieme alla sua sussidiaria Screen Gems, ha dato vita alla saga originale con Milla Jovovich nei panni di Alice.

In realtà, proprio Sony, ha tentato di rilanciare un nuovo ciclo nel 2021 con Resident Evil: Welcome to Raccoon City (in copertina), un film piuttosto sfortunato e accolto con scarso entusiasmo tanto dalla critica quanto dal pubblico. Certo, va considerato che la produzione ha dovuto affrontare la pandemia da COVID-19, ma bisogna anche ammettere che, salvo rare eccezioni, le produzioni di Sony Pictures tratte da videogiochi e fumetti si sono rivelate ben al di sotto delle aspettative.

Hanno deluso al botteghino praticamente tutte le pellicole dedicate agli antagonisti di Spider-Man – personaggio del quale Sony detiene i diritti cinematografici – da Venom, fino a Kraven, passando per il probabilmente già dimenticato Madame Web. Insomma, per quanto la pandemia possa aver inciso, il curriculum di Sony Pictures continua a non brillare ancora adesso.

Ad ogni modo, Sony ha già condiviso alcuni dettagli sulla nuova pellicola dedicata al franchise di Capcom. Il prossimo film di Resident Evil arriverà nelle sale il 18 settembre del 2026 e sarà diretto da Zach Cregger, scrittore e regista di Barbarian del 2022.

"Sono un fan accanito di questi giochi da decenni e poter dare vita a questo fantastico titolo è un vero onore" ha dichiarato il regista a Deadline. A questo punto non rimane che attendere un anno e mezzo che ci separa dal nuovo film e sperare che la collaborazione con PlayStation Productions riesca a rendere giustizia a un franchise iconico dell'industria videoludica.