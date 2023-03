Resident Evil 4: è uscita la versione modernizzata, già acclamata dalla critica

Capcom ha rilasciato il remake di Resident Evil 4, una versione del classico survival horror completamente rivista e basata su tecnologie di nuova generazione. Resident Evil 4 conserva l'essenza della versione originale utilizzando il RE Engine di nuova generazione proprietario di Capcom per offrire un gameplay modernizzato, una trama reimmaginata e una grafica dettagliata.

Resident Evil 4 vede Leon S. Kennedy sei anni dopo le sue infernali esperienze nel disastro biologico di Raccoon City. La sua risolutezza lo ha portato ad essere reclutato come agente alle dirette dipendenze del presidente degli Stati Uniti. Con l'esperienza di molteplici missioni alle sue spalle, Leon viene inviato a salvare la figlia del presidente recentemente rapita, Ashley Graham. Leon la segue in un appartato villaggio europeo, tuttavia, dopo aver stabilito il primo contatto, scopre un fervore oltre ogni ragionevolezza che attanaglia la popolazione locale.

Durante la loro fuga, Leon e Ashley devono destreggiarsi in diversi ambienti pericolosi controllati dal culto di Los Iluminados. Dopo essere fuggiti dal villaggio, il loro pericoloso percorso li porta attraverso un antico castello, miniere fatiscenti e altro ancora. Ogni passo li avvicina a nuovi pericoli come abitanti del villaggio infetti, cultisti squilibrati e nemici insidiosi potenziati dal parassita Las Plagas. Leon e Ashley devono sopravvivere a questi nemici decifrando anche gli arcani disegni dei meccanismi nascosti, degli enigmi esoterici e allettanti segreti sparsi in giro. Gli agenti disposti a ritardare la fuga assecondando l'enigmatico Mercante avranno anche accesso a ricompense esclusive in cambio del completamento di vari incarichi.

Oltre ad aggiungere sfumature ai personaggi e alle relazioni all'interno di Resident Evil 4, il team di sviluppo ha anche introdotto moderne tecniche modificando diversi aspetti rispetto al gioco originale. I Ganado, ad esempio, infetti hanno nuovi modi per attaccare, inseguire e aggirare Leon. Inoltre, l'arsenale di armi e le manovre di combattimento ravvicinato di Leon ora includono la furtività, la capacità di parare gli attacchi nemici e sferrare colpi di grazia con il suo coltello. Le modifiche al gameplay aggiungono anche un'ulteriore enfasi sulle scelte più significative del giocatore. Oltre a poter acquistare, vendere e potenziare le armi, Leon potrà anche personalizzare la sua valigetta.

Il remake di Resident Evil 4 è stato favorevolmente accolto dalla critica specializzata che ha avuto modo di provarlo in anteprima. Nel momento in cui scriviamo ha una media più che lusinghiera di 93/100 su Metacritic, mentre la media delle valutazioni su Steam è "Molto positiva".