Resident Evil 4 ritorna in versione VR: sarà disponibile su Oculus Quest 2

È da tempo che si vocifera di un remake di Resident Evil 4, uno dei capitoli più apprezzati dell'intera saga firmata Capcom. Probabilmente il gioco riceverà lo stesso trattamento che lo sviluppatore nipponico ha riservato per RE2 e RE3 Nemesis, ma non è ancora il suo turno. In compenso, però, l'intramontabile avventura horror approderà presto su Oculus Quest 2, in un'inedita versione in realtà virtuale. L'annuncio è arrivato in occasione dell'ultimo Showcase.

Resident Evil 4 riceve un "remake" per la realtà virtuale

Lanciato nel 2005 per PlayStation 2 e GameCube, Resident Evil 4 è il quarto capitolo della serie survival horror e il secondo con protagonista Leon S. Kennedy, ex poliziotto sopravvissuto all'incidente di Raccoon City. Durante gli eventi di RE4, Leon sta indagando sul rapimento di Ashley Graham, figlia del presidente degli Stati Uniti d'America: le sue ricerche lo condurranno in Spagna, presso il villaggio rurale di El Pueblo, dove si scontrerà con il parassita noto come Las Plagas.

I possessori di Oculus Quest 2 avranno la possibilità, in esclusiva , di rivivere la storia di Leon S. Kennedy in formato VR. In questo caso, la versione in realtà virtuale è sviluppata dal team di Armature Studio, responsabili di altri lavori di porting come quelli di Metal Gear Solid per PlayStation Vita e il più recente Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary.

La produzione è supervisionata da Oculus Studios, che svelerà ulteriori dettagli in occasione del Gaming Showcase programmato per il 22 aprile, alle 00:00 (ora italiana). Chi ha intenzione di seguire l'evento in diretta potrà collegarsi su Twitch, YouTube e Facebook.

Durante il Resident Evil Showcase trasmesso poche ore fa, Capcom ha anche svelato un nuovo trailer per la serie in CGI Resident Evil: Infinite Darkness: questa vedrà protagonisti il già citato Leon S. Kennedy e la sua ex spalla Claire Redfield, impegnati a soccorrere il presidente degli Stati Uniti da un'improvvisa invasione zombie che ha colpito la Casa Bianca. Infinite Darkness debutterà il prossimo luglio su Netflix e sarà dunque disponibile in streaming.

Ricordiamo che il prossimo capitolo della saga Capcom sarà Resident Evil Village, in arrivo il 7 maggio 2021 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia.