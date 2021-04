Resident Evil 8, arriva un'altra demo giocabile. Svelata la nuova modalità Mercenari

La scorsa notte si è tenuto l'ultimo Showcase dedicato a Resident Evil Village, nuovo capitolo della storica saga survival horror di Capcom. Lo sviluppatore giapponese ha svelato il quarto trailer con nuove scene tratte dalla campagna, ambientata nell'inquietante villaggio sorvegliato da Lady Dimitrescu. Inoltre, è stata annunciata una demo multipiattaforma che consentirà ai giocatori console e PC di esplorare due diverse sezioni dell'avventura.

Ciliegina sulla torta, la modalità Mercenari, che ritorna per la gioia dei fan del franchise.

Resident Evil Village: tutte le date della demo multipiattaforma

Lo Showcase presentato in diretta poche ore fa ci ha permesso di rifarci gli occhi su un trailer ricco d'azione. Protagonista indiscusso è Ethan Winters, preso di mira da Alcina Dimitrescu e dai suoi temibili "soci": il filmato s'incentra così sulle location di Resident Evil Village e sui personaggi di cui faremo la conoscenza durante l'avventura, tra cui il già noto Chris Redfield e l'enigmatico Heisenberg. Un dettaglio curioso riguarda una misteriosa (e gigantesca) fabbrica sotterranea in cui, a quanto pare, vengono prodotte creature umanoidi in massa.

Noi abbiamo colto quest'occasione per goderci ancora una volta le meraviglie del comparto tecnico, molto promettente per quel che concerne le piattaforme di nuova generazione. Abbiamo inoltre notato un gameplay più movimentato di quello intravisto nei precedenti filmati, il che non può che essere una buona notizia in vista dell'imminente uscita prevista per il 7 maggio.

A differenza della prima demo intitolata "The Maiden", quella appena annunciata da Capcom sarà la prima versione giocabile per Xbox, PC e Google Stadia, oltre alle PlayStation di Sony che qualche mese fa avevano ricevuto il trattamento esclusivo.

Il prossimo 2 maggio, dunque, i giocatori di PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) e Stadia avranno la possibilità di giocare in anteprima 60 minuti di Village, attraverso una demo che consentirà di esplorare le aree del villaggio e del castello di Lady Dimitrescu. Si tratta tuttavia una demo a tempo limitato: sarà accessibile per 24 ore a partire dalle 02:00 (ora italiana) del 2 maggio . Il pre-load, invece, sarà disponibile dalle 02:00 del 30 aprile.

Parlando di trattamenti esclusivi, gli utenti PS4 e PS5 ottengono l'accesso anticipato alle due sezioni che compongono la demo multipiattaforma. In questo caso, i giocatori avranno una finestra di 8 ore per giocare due sessioni dalla durata di 30 minuti. La prima demo, ambientata nel villaggio, sarà disponibile dalle 19:00 (ora italiana) del 18 aprile ; la seconda, quella del castello, potrà essere giocata dalle 19:00 del 25 aprile . È già disponibile il pre-load delle due demo early access.

Dunque, per riassumere, ecco date e orari delle nuove demo di RE Village:

Multipiattaforma [60 minuti]

Demo completa : dal 2 maggio (02:00) al 3 maggio (02:00)

[60 minuti] : dal 2 maggio (02:00) al 3 maggio (02:00) Early access PS4 e PS5 [30 minuti]

Villaggio : dal 18 aprile (19:00) al 19 aprile (03:00)

Castello : dal 25 aprile (19:00) al 26 aprile (03:00)

"È possibile selezionare Continua quante volte si voglia, fino al raggiungimento dei 60 minuti di gioco. Inoltre, se si completa la demo, è possibile rigiocarla quante volte si voglia fino al raggiungimento dei 60 minuti di tempo", ha specificato Capcom sul sito ufficiale.

Ritorna la modalità Mercenari: vediamola in azione in Village

Il più recente Resident Evil Showcase ci ha offerto anche un assaggio della nuova modalità Mercenari, che torna dal passato della serie per intrattenere i futuri giocatori di Village. Vista la natura "FPS" del nuovo capitolo, questa volta la game mode avrà un'inedita prospettiva in prima persona, ma non mancherà tanta azione e un'ampia varietà di armi.

"Mercenari ha una sola semplice regola: raggiungi l'uscita dell'area prima che scada il tempo". In questa modalità, i giocatori dovranno affrontare una serie di ondate caratterizzate da un livello di sfida crescente, con nemici sempre più potenti e resistenti. Sarà possibile raccogliere svariati bonus, come delle sfere di tempo per estendere il limite imposto dalla modalità.

Gli aspiranti mercenari potranno visitare l'Emporio del Duca per acquistare nuove armi, equipaggiamenti aggiuntivi ed esclusivi potenziamenti: questi incrementeranno rispettivamente la velocità di movimento, la difesa e il danno inferto dalle armi utilizzate.

Ricordiamo che Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia.