Remake e remaster: uno studio rivela quando i giocatori li apprezzano davvero

Un interessante studio condotto da IDC Consulting e Virtuos ha rivelato qual è il periodo ideale per realizzare il remake o la remaster di un gioco rispetto al rilascio della sua versione originale. Il dato è stato calcolato in base al numero di vendite totalizzato dalle rispettive revisioni.

Per quanto riguarda i remake, il lasso di tempo migliore per rilasciarli è tra gli 11 e i 20 anni dall'uscita del gioco originale. Dei titoli rifatti dopo 11-15 anni, il 70% ha venduto oltre due milioni di copie, tasso che sale all'80% per i titoli riproposti in una nuova veste dopo 16-20 anni.

Le ragioni di questo trend sono legate principalmente all'evoluzione hardware e software che consente agli sviluppatori di motivare un secondo acquisto a prezzo pieno per il medesimo titolo. In particolare, i giocatori desiderano aggiunte significative al gioco, soprattutto sul fronte tecnico, e la risoluzione di aspetti critici che affliggono la versione originale.

Nel caso dei remake realizzati entro i 5 anni dalla release originale, solo il 32% di quelli presi in esame ha registrato oltre i due milioni di copie vendute tra cui The Last of Us Parte I del 2022 e Odin Sphere: Leifthrasir del 2016.

"Quando si cerca di rifare un gioco più giovane di 10 anni, gli sviluppatori dovrebbero determinare se il loro remake presenterà un valore aggiunto per i videogiocatori, giustificando il prezzo completo di acquisto. I fattori da considerare sono quanto il gioco originale è al passo col panorama attuale, la rilevanza del genere, i concorrenti più moderni e le nuove tecnologie disponibili".

"Viceversa, rifare un gioco più vecchio di oltre due decadi comporta il rischio di essere meno competitivo nei confronti delle nuove generazioni di videogiocatori e di essere posizionato come retro game – una categoria di nicchia".

Di contro, le rimasterizzazioni sono più performanti se proposte entro 5 anni dalla prima pubblicazione del titolo. Questo perché tendenzialmente le remaster coincidono con una nuova generazione di console consentendo agli sviluppatori di aggiornare la componente grafica con uno sforzo relativamente contenuto.

"La maggior parte delle rimasterizzazioni è stata rilasciata intorno al 2014, con la nuova generazione di console (Xbox One e PS4), per massimizzare l'accessibilità e la copertura entro un lasso di tempo in cui il gioco nella sua prima edizione era ancora popolare sul mercato. L'analisi ha mostrato che durante questo ciclo di rinnovamento hardware, le rimasterizzazioni dei giochi più recenti hanno performato, in media, meglio di quelle dei giochi più vecchi".